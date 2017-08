BILIĆ POMAŽE SVOME HAJDUKU PROTIV SVOGA EVERTONA: Bivši izbornik otkrio najveći problem engleskog kluba

Nogometaše Hajduka u završnoj rundi kvalifikacija za Europsku ligu očekuju okršaji protiv slavnog engleskog Evertona. Nema bolje osobe za najavu tih utakmica od Slavena Bilića.

Bivši hrvatski izbornik je igrao i za Hajduk i za Everton, a danas je trener West Hama tako da je dobro upućen u kvalitetu i način igre plavih iz Liverpoola. Bilić je uvjeren da Hajduk nije bez izgleda i da može napraviti iznenađenje u predstojećim ogledima.

‘Hajduk može do iznenađenja’

“Može, naravno! Tu se Hajduk mora postaviti, kad im uzme loptu pa u napad, jedna ili dvije akcije od deset upale, moraju proći. Ne bih htio napraviti uteg kolegi Carrillu koji očito dobro radi, ali bude iznenađenja u ovim kvalifikacijama, u sve te puste utakmice što se igraju dogode se dva ili tri iznenađenja, pa zašto to ne bi bio Hajduk?!”, zapitao se Bilić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.



Kao najveći Evertonov problem Bilić ističe odlazak Romelua Lukakua oko kojeg se vrtila igra Toffeesa.

“Pitanje je kako će se Everton snaći u novoj igri otkako je prodao Lukakua. To mu je problem jer Lukaku mu je bio sve u igri. Zabio je 25 golova, a najbolji strijelac poslije njega u klubu mislim da je dao četiri. Pazite taj nesrazmjer, sve se okretalo oko Lukakua! On je bio sve. I golgeter, ali i igrač na kojeg bi nabacili loptu. Dakle, orijentir, oslonac, strijelac, nastavio bi akciju. Golovi, postavljanje igre, kontranapad. Sve je on bio. A sad sve moraju drugačije i to nije lako”, dodao je Bilić.