BILIĆ ODGOVORIO NA KRITIKE I GLASINE: ‘Ne treba razmišljati o tim stvarima, ako se koncentriraš na to, onda imaš problem’

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić odbacio je kritike da u njegovoj momčadi vlada nedisciplina. Medijske su optužbe potaknute crvenim kartonom koji je Andy Carroll dobio u dvoboju protiv Brightona (1-1) prošli vikend.

Čekićari su na neugodnom gostovanju već od 27. minute imali igrača manje. Carroll je, naime, unutar samo 99 sekundi dobio dva žuta kartona zbog udaranja laktom i ostavio svoju momčad na cjedilu. Ranije ove sezone je i Marko Arnautović isključen protiv Southamptona, a ukupno su igrači West Hama dobili čak 12 crvenih kartona otkad ih vodi Bilić.

BILIĆ BIJESAN NA SVOJU ZVIJEZDU: ‘Razočaran sam i ljutit! Ne možeš si dozvoliti takve stvari’

‘Nema manjka discipline’

“Postoji li manjak discipline u momčadi? Ne bih rekao. Nijedan od tih crvenih kartona nije došao kao plod tipičnog nedostatka discipline. Nitko nikoga nije udario glavom”, naglasio je Bilić.



“Andyjevi žuti kartoni su u načelu bili glupi. Na mnoge od tih 12 crvenih kartona smo se žalili i pokazalo se da je u četiri ili čak pet slučajeva u pitanju bila pogreška suca. Ne sjećam se nijednoga koji bih povezao s manjkom discipline”, dodao je hrvatski stručnjak.

‘U petak se sve može promijeniti’

Bilić se i dalje nalazi u vrlo neugodnoj situaciji jer mediji svakodnevno nagađaju da bi mogao dobiti otkaz.

“U ovom trenutku je mirno, ali to se može promijeniti već u petak navečer. Pet momčadi ima po osam bodova, tko god u predstojećem kolu dođe do pobjede, imat će miran tjedan. Nema potrebe razmišljati o tim stvarima, ako se koncentriraš na to, onda imaš problem. Moraš se fokusirati na ono na što možeš utjecati. Za dugotrajan mir ti treba šest, sedam ili osam pobjeda, to vrijedi za sve trenere”, istaknuo je Bilić.