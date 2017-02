BIJES IZDANOG PREDSJEDNIKA: ‘Ovo je sramota i za Tudora i za Galatasaray. Očekujemo da se očituju’

Vijest da hrvatski stručnjak Igor Tudor postaje trener najtrofejnijeg turskog kluba Galatasaraya nije najbolje sjela čelnicima njegova (do)sadašnjeg kluba Karabükspora.

Gotovo svi turski mediji su u utorak prenijeli da Tudor preuzima treniranje Galatasaraya s kojim je dogovorio 1,5-godišnji ugovor. Potvrda ove informacije trebala bi stići tijekom poslijepodneva nakon sastanka Izvršnog odbora istanbulskog kluba.

SENZACIJA IZ ISTANBULA: Igor Tudor novi je trener Galatasaraya!

Odšteta 150.000 eura

Ova priča, očekivano, nije najbolje sjela vodećim ljudima Karabükspora s kojim je Tudor ove sezone odradio velik posao pobijedivši, između ostalih, i Galatasaray i Beşiktaş. Predsjednik Karabükspora Hikmet Ferudun Tankut vrlo je oštro reagirao u nekoliko turskih medija.



Turkish giant Galatasaray have reached 1.5 years agreement with Igor Tudor. #Galatasaray pic.twitter.com/D8fAbZSXpj — Azscore.com (@azscorecom) February 14, 2017

“Sve sam doznao iz medija i ako je vijest istinita, to je sramota i za Tudora i za Galatasaray. Očekujemo da se očituju obje strane, a od Tudora očekujemo da potvrdi da ostaje do 31. svibnja, kao što je to rekao nakon utakmice protiv Beşiktaşa. Ovo nije nimalo etično od Galatasaraya”, poručio je Tankut, dodavši da odšteta za Tudora iznosi 150.000 eura.