PUSTILI GA BEZ ODŠTETE, A SAD JE NA PRAGU TRANSFERA KARIJERE: Bivši hajdukovac prelazi u redove turskog velikana?

Bivši nogometaš Hajduka Avdija Vršajević na meti je turskog velikana Galatasaraya, javljaju tamošnji mediji.

Avdija Vršajević igrao je za Hajduk od 2012. do 2015. godine i na Poljudu je ostavio vrlo dobar trag, nakon čega ga je Hajduk pustio bez odštete u turski Osmanlispor. Dogodilo se to kad je momčad vodio Damir Burić Šolta koji ga nije vidio u svojim planovima za sezonu 2015./2016. Vršajević je imao opciju aktivacije još godine dana ugovora, no odlučio je u dogovoru sa splitskim klubom raskinuti ugovor.

Nakon toga, Avdija je potpisao za Osmanlispor, a dobre igre ovog desnog beka u turskom prvenstvu nisu prošle nezapaženo. Turski mediji navode kako Vršajeviću stigla ponuda jednog od njihovih najvećih klubova Galatasaraya. Turski Sporkolik piše kako su prvi razgovori već i obavljeni.

Vršajević je ugovorom vezan s Osmanlisporom do ljeta 2018., a odigrao je ukupno 23 utakmice i ostvario tri asistencije.