UŽIVO: BEZ PRAVA NA POGREŠKU! Objavljeni sastavi, Čačić s Mandžukićem i Kramarićem napada Fince

Na travnjak natopljen kišom istrčat će u 20:45 nogometaši Hrvatske i Finske u utakmici pretposljednjeg kola kvalifikacijske skupine I za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Tekstualni prijenos susreta u kojem Vatreni moraju slaviti žele li napraviti korak prema Mundijalu u Rusiji možete uživo pratiti na portalu Net.hr.

HRVATSKA – FINSKA 0-0

HRVATSKA (4-2-3-1): Subašić – Vrsaljko, Mitrović, Vida, Pivarić – Modrić, Rakitić – Brozović, Kramarić, Perišić – Mandžukić

FINSKA (4-2-3-1): Hradecky – Arajuuri, Moisander, Ojala; Grandlud, Schuller, Sparv, Hetemaj – Hamalainen – Pohjanpalo, Skrabb

19.40 – Paralelno s ovom utakmicom, pratit ćemo događanja i u ostalim dvobojima hrvatske skupine I između Turske i Islanda i Kosova i Ukrajine.

19.20 – Nema iznenađenja, Ante Čačić kreće s najjačim što Hrvatska trenutačno ima. Mitrović će, očekivano, zaigrati u obrani. Kramarić će biti polušpica, Perišić će napadati s krila, a Mandžukić će biti naš najistureniji napadač.

Bez prava je na pogrešku skupina igrača koju s kapetanskom trakom oko ruke vodi Luka Modrić u još jednom nastojanju da se Hrvatska plasira na najveću nogometnu smotru i, a možda je to i posljednja prilika ove generacije, ondje pokuša napraviti značajan rezultat. Finska je, realno, suparnik nedorastao igračima koje vodi Ante Čačić, ali i reprezentacija koja je šest od ukupno sedam bodova u ovim kvalifikacijama osvojila baš u posljednje dvije utakmice pobijedivši Island i Kosovo. Protiv Hrvatske je u listopadu prošle godine poražena 0-1.

U pitanju je suparnik protiv kojeg se ne gradi razlika u pogocima, ali i zasigurno momčad protiv koje se do tri boda može. U ovom slučaju i mora i to bez alibija u smislu izostanaka nekih od nositelja igre. Propustit će nekolicina važnih igrača Hrvatske ovaj susret (Ćorluka, Kovačić, Pjaca, Badelj, Kalinić…), međutim, klasa u nogama i glavama Modrića, Rakitića, Mandžukića, trebala bi prevagnuti na stranu domaćina na Rujevici. Bez obzira na atmosferu u momčadi za koju će i sam kapetan Modrić reći da nije onakva kakva bi trebala biti, a posebice ne nakon što je Hrvatska upisala dva poraza u posljednje tri utakmice i došla do teško izborene pobjede protiv ‘fenjeraša’ skupine Kosova.

“Finska je u naletu, igra jako dobro, pobijedila je čak i Island. Fizički su čvrsti, moćni u prekidima i očekuje nas iznimno teška utakmica. Morat ćemo biti ona prava Hrvatska s početka kvalifikacijskog ciklusa. Dobro smo radili, dobro se pripremili i sada moramo to pretočiti u uspjeh na travnjaku. Svi Skandinavci gaje sličan, agresivan stil nogometa te smo za to spremni i morat ćemo biti na pravoj razini želimo li pobjedu”, najavio je Modrić susret koji očekuje Vatrene, a na sličan način razmišlja i izbornik Čačić:

“Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica. Tri su boda imperativ, od ključne važnosti za naše ciljeve. Pred nama je momčad čvrstog obrambenog garda, koja kada gubi, gubi tijesno, a prošla je dva dvoboja dobila. To dokazuje da su u pozitivnom tonusu, no presudit će ono kakvi ćemo biti mi. Ne dvojim da će ovo okupljanje riješiti pitanje odlaska na SP – gdje nam je i mjesto. Igrači su mobilizirani, svjesni su trenutka, i najviše će se pitati nas.”