MINI ANALIZA NET.HR-a: Bayern je bio prvi čin, ali i dokaz – PSG je spreman dominirati Europom, pitanje je samo koliko dugo…

Vjerojatno je svima koji su pratili ovoljetno poslovanje u Paris Saint-Germainu odmah bilo jasno da je ionako dominantna momčad za francuske prilike postala sasvim sigurno nedodirljiva tamošnjoj konkurenciji, ali i da će se prava snaga momčadi upoznati tek nastupima protiv elitnih klubova Europe. I dok, realno, ogled protiv Celtica u Ligi prvaka ne spada među ispite koji će se nazvati težima, onaj u srijedu protiv Bayerna definitivno je bio takav.

Ili je, možda je točnije reći, trebao biti takav jer ono što su napravili igrači pariške momčadi, a pritom je naglasak stavljen na njen ofenzivno orijentirani dio, dokaz je dobro obavljenog posla u ljetnim mjesecima i najava lijepe mogućnosti ostvarenja snova u Ligi prvaka.

Zaboravite konkurenciju, nje nema

Redom, Monacov prošlosezonski uspjeh u francuskom prvenstvu situacija je koja će se teško ponoviti, budući da je sastav kluba, koji je kroz četiri sezone prije toga bio nedodirljiv, a koji će nakon uloženih stotina milijuna eura i dalje biti takav u narednim godinama, uistinu imenima impresivan.





Također, bez namjere podcjenjivanja, u uvodu spomenuti Celtic, možda i jest bez konkurencije u okvirima škotskog nogometa, no, ne presudna ali znakovita vrijednost izražena po cijenama igrača na Transfermarktu, taj klub čini više od devet puta jeftinijim (57,75-521,30 milijuna eura) u odnosu na zbroj vrijednosti nogometaša pariške momčadi. Očitovalo se to i u međusobnom ogledu koji je završio 5-0 pobjedom PSG-a.

Osim što će se sastavu Unaija Emeryja vjerojatno još koji put dogoditi Montpellier (završilo je 0-0) uđe li u utakmicu bez nekolicine nositelja igre i opuštenije no što bi trebao, Paris Saint-Germain prošetat će do naslova u Ligue 1 u kojoj nakon sedam utakmica ima omjer pogodaka 21-3. Jednostavno, francusko prvenstvo nema dovoljno moći za prikazati pravu vrijednost uloženih milijuna, kao što to nema niti Anderlecht, njihov sljedeći suparnik u Ligi prvaka.

Kontranapadi kao najjače oružje

Prave stvari pokazuju Bayern i njima slični. Iako i ovdje treba reći da je njemački prvak imao posjed od 60 posto lopte u nogama i da u klubu iz Münchena postoji stanovita kriza koja se očituje remijem i porazom te trećim mjesto bundesligaške ljestvice u šest odigranih kola. Ipak, ne umanjuje to prikazano od strane trojice najisturenijih igrača pariškog kluba koji su dali jasan pokazatelj da će, ne razore li ih međusobne svađe, biti prava napast za svaku obranu u Europi.

Brzina i razorna moć prikazani su kroz odlično odrađene kontranapade PSG-a koji šire obranu suparnika ostavljajući ranjive točke koje izvrsni igrači kao što su Neymar, Kylian Mbappe i Edinson Cavani jednostavno moraju iskoristiti, a posebice pridodaje li im se, kao što je to protiv Bayerna radio, Dani Alves. I tu dolazimo do nerješivih muka za suparnike, barem u ovoj sezoni, muka koje su produkt izvrsnosti (o)kupljenih napadača pariškog kluba.

Kakve su ambicije Oryx Qatar Sports Investmentsa ta katarska organizacija nije niti mogla niti htjela sakriti nakon mahnitog ulaganja u kojem je rušen svjetski rekord u visini transfera. Dovođenjem Neymara, Barceloni plaćenog 222 milijuna eura, najavljen je pohod na europski vrh, a dodavanjem Mbappea potvrđen.

Milijuni – temelj za europski naslov

Pokoriti Europu novcem ideja je šeika koji će na uloženom zasigurno zaraditi, kao što je i zarađena kritika nogometnog svijeta ljubomornog na platežnu moć i svjesnog da se s takvim načinom igre ne može nositi. Jer, ne treba zavarati ono što se krije iza Mbappeovog dolaska u Pariz, a što je obavljeno pod egidom ‘posudba’ od strane Monaca, baš taj posao je ono što je dodatno razgnjevilo konkurenciju. ‘Posudba’ sljedeće sezone postaje obavezna kupnja, a ona će biti realizirana uplatom u iznosu od 180 milijuna eura na račun aktualnih francuskih prvaka. Financijski fair-play? Uefa je istragu već otvorila, baš kao što novoformirani napadački trojac kluba otvara suparničke obrane u pohodu na europski naslov.

Neymar i Mbappe, u to nema sumnje, sigurno nisu dovedeni da teroriziraju suparničke bekove po francuskim travnjacima, za takvo što bilo je financijski povoljnijih rješenja koja bi obavila posao. Ambicija vlasničke strukture zove se naslov u Ligi prvaka, a prvi položeni pravi ispit, istina ostvaren uglavnom na moći napadača ne i taktike, sigurno je slavlje protiv njemačkih prvaka. Slavlje koje pomiruje uskomešane duhove Cavanija i Neymara, potvrđuje tezu da su milijuni dobar temelj za najviše domete i upravo takve i najavljuje. Upitno je tek, ne iskorači li u cijeloj priči i taktika, koliko dugo…