BATINIĆA ČEKA RIGOROZNA KAZNA: ‘Ma kakva priča o zavjeri, nitko mi ništa nije naredio. Kako da vas uvjerim?! Žao mi je…’

Osječki sudac Damir Batinić promaknuo se u najčešće spominjano ime u hrvatskim nogometnim krugovima.

Ali ne zbog kvalitetnog suđenja, nego zbog velike pogreške koju je napravio u nedjelju u ligaškoj utakmici između Cibalije i Dinama u Vinkovcima. Batinić je u 89. minuti susreta, prilikom rezultata 1-1, dosudio kazneni udarac nakon teatralnog pada u kaznenom prostoru “glumca” Soudanija.

Hodžić realizirao Batinićev poklon

Kontakta, naravno, nije bilo, a ponajbolji igrač Dinama Armin Hodžić realizirao je Batinićev veliki poklon i tako zagrebački sastav ostavio u utrci za Rijekom koja ima šest bodova više od Dinama, proplasirana je na prvoligaškoj ljestvici i suvereno grabi prema povijesnom naslovu prvaka države.

Dok Dinamo, da bi ostao u utrci s Rijekom, očito treba pomoć sudaca. Kako bilo, Dinamo, Soudani i Batinić našli su se na udaru ogorčene hrvatske nogometne javnosti koja je osudila događanja u Vinkovcima.

Pogreška poput bombe odjeknula zemljom

Ponovno je u prvi plan izašla sumnja u regularnost natjecanja, priče oko povlaštenom statusu Dinama u HNL-u ponovno su se aktualizirale. Kako bilo, Batinić se zbog svoje pogreške, koja je poput “bombe” odjeknula zemljom, ispričava javnosti, a po svemu bi ga mogla sustići kazna da cijelo proljeće ne sudi prvu ligu, možda samo drugu. Jasno je da ga čeka negativna ocjena i apstinencija s prvoligaških terena.

Batinić se u ponedjeljak predvečer javio i za Slobodnu Dalmaciju kazao:

“Svjestan sam da sam pogriješio! Kad sam vidio kako to izgleda na snimci, pa to nije za najstrožu kaznu! Kontakt obrambenog igrača i napadača je postojao, taj isti igrač Žderić se bez pogovora okrenuo. Rekao je i treneru da je kontakt bio. Ali, to nije bilo za kazneni udarac! Nisam budala da ne vidim kako to nisam trebao svirati. Nije svaki kontakt za kazneni udarac. Pogriješio sam”, kazao je Batinić i istaknuo kako nije imao nikakvu namjeru pokloniti penal Dinamu i dodao kako je sad svjestan da ga je Soudani prevario. No, šteta je napravljena, reakcija hrvatske javnosti je žestoka…

‘Žao mi je Cibalije’

“Žao mi je Cibalije, općenito, žao mi je sebe. Odsudio sam 90 minuta mogu reći bez greške. Odsudiš devedeset minuta najboljih na svijetu i onda mi se ovo dogodi… Ma kakva priča o zavjeri, nitko mi ništa nije naredio. Kako da vas uvjerim?! Žao mi je”.

Gazda sudaca Ante Kulušić još nije odlučio koliko Batinića kazniti, ali je moguća kazna i da cijelo proljeće provede na hlađenju u drugoj ligi. Kulušić sam odlučuje:

– Još nisam… Samo sam ga nazvao i rekao mu da je pogriješio. Batinić je svjestan svoje greške”, kazao je Kulušić.