BARCELONIN GAZDA NAPAO BIVŠU ZVIJEZDU: Stigao mu je brutalan odgovor od samo jedne riječi

Dok kao slobodan igrač traži novi klub, donedavni nogometaš Juventusa Dani Alves (34) stigao se sukobiti s predjednikom Barcelone Josepom Marijom Bartomeuom.

Alves je prošlo ljeto iznenada napustio Barcelonu u kojoj je proveo osam sezona i izrastao u jednog od najboljih desnih bekova na svijetu. Mnogi su se čudili zašto se Barcelona olako riješila Brazilca, posebno zato što je cijelu prošlu sezonu imala velikih problema upravo na desnoj strani.

‘Osobna stvar’

No, predsjednik katalonskog diva tvrdi da je krivnja isključivo na Alvesu i da klub nije mogao ništa napraviti.

Dani Alves calls the Barcelona president a liarhttps://t.co/TcnDAt0pTI pic.twitter.com/jLBq6e3Vsx — 101 Great Goals (@102greatgoals) July 10, 2017

“Dani je krasan dečko i svi ga volimo, ali on i ja dobro znamo što je njegov problem. Radi se o nečem vrlo osobnom i nevezanom uz sport. Može on reći što god želi, ali inzistiram da se radi o osobnoj stvari. Nije to imalo veze ni s Luisom Enriqueom, ni s predsjednikom. Potpisao je ugovor na tri godine i odlučio otići nakon prve. I to iz privatnih razloga”, rekao je Bartomeu za Mundo Deportivo, dodavši kako se Alves tijekom zime želio vratiti u Barcelonu.

‘Htio se vratiti u siječnju’

“U siječnju smo primili poruku od njega. Sastali smo se i razgovarali. Ali odluka je bila da se neće vratiti.”

Alvesov odgovor putem Twittera je bio vrlo kratak, dovoljna mu je bila samo jedna riječ:

“Lažljivac.”