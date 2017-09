POSTIGNUTO 25 GOLOVA: Manchester United vrlo uvjerljiv, Basel još raspucaniji, Barcelona minimalno

U susretu 2. kola B skupine nogometne Lige prvaka PSG je u Parizu pobijedio Bayern 3-0, Juventus je slavio protiv Olympiacosa 2-0 uz pogodak Marija Mandžukića, dok je Barcelona je u Lisabonu porazila Spoting 1-0. Do prve europske pobjede na posljednjih 17 gostovanja stigao je i Celtic koji je u Bruxellesu pobijedio Anderlecht 3-0.

Celtic je poveo u 38. minuti golom Leigha Griffithsa, a na 2-0 je povisio Serigne Mbodji u 48. minuti skrenuvši loptu u vlastitu mrežu nakon udarca Patricka Robertsa. Priču je zaključio Sinclair golom u 90. minuti. Jozo Šimunović je odigrao cijeli susret za goste.

U skupini D pobjede su daleko teže nego što se očekivalo upisali Barcelona i Juventus. Barca je u Lisabonu porazila Sporting 1-0, dok je Juve u Torinu slavio protiv Olympiacosa 2-0.

Jedan od najboljih igrača u pobjedi torinskog sastava bio je Mario Mandžukić koji je sudjelovao u akciji za prvi, a potom i postigao drugi pogodak. Juventus se dugo mučio, a grčku obranu probio je Gonzalo Higuain u 69. minuti nakon akcije u kojoj je sudjelovao i naš igrač. Pobjedu europskog doprvaka potvrdio je upravo Mandžukić u 81. minuti. Dybala je pucao, Engeles počistio loptu s gol crte, ali i pogodio natrčalog Mandžukića.

Mandžukić je odradio cijeli susret koji je bio dvadeseti domaći za momčad u Ligi prvaka bez poraza.

U drugom susretu Barcelona je u Lisabonu pobijedila Sporting 1-0, a presudio je autogol Coatesa u 49. minuti. Luiz Suarez je pucao glavom, a domaći stoper skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Ivan Rakitić je odigrao cijeli susret.

Na ljestvici vodi Barcelona sa šest bodova, Juventus i Sporting imaju po tri boda, a Olympiacos je na nuli.

U skupini A Manchester United je upisao nova tri boda pobijedivši u Moskvi CSKA 4-1. Sve je bilo gotovo nakon prvog poluvremena u kojem je United zabio tri gola, a strijelci su bili Romelu Lukaku (4, 27) i Anthony Martial (19-11m). U nastavku susreta među strijelce se upisao i Hernih Mhitarijan (57), a poraz domaćina ublažio je Kučajev u 90. minuti.

United je ovom utakmicom još jednom potvrdio kako voli igrati u Moskvi u kojoj nikada nije izgubio, a igrao je osam puta. ‘Crveni vragovi’ su u Moskvi i osvojili Ligu prvaka 2008.

Basel je u drugom susretu ‘razbio’ Benficu 5-0. Domaćin je odigrao fantastično prvo poluvrijeme stigavši do prednosti 2-0 golovima Michaela Langa (2) i Dimitrija Oberlina (20). Basel je pobjedu osigurao u 60. minuti golom Rickyja van Wolfswinkela iz kaznenog udarca. U 69. minuti svoj drugi gol je zabio Oberlin, da bi u 77. minuti Riveros zabio za 5-0. Očajnu večer portugalskog velikana zaokružio je Andre Almeida koji je u 63. minuti isključen zbog oštrog prekršaja.

Na ljestvici vodi ManU sa šest bodova, Basel i CSKA imaju po tri boda, dok je Benfica na začelju bez bodova.

U skupini C Chelsea je u Madridu porazio Atletico 2-1, premda je domaćin vodio na poluvremenu. Bio je to prvi Atleticov domaći poraz u LP u posljednjih 11 utakmica, te prvi domaći poraz od Engleza u 12 susreta.

Antoine Griezmann je doveo domaćine do prednosti iz kaznenog udarca u 40. minuti. Izjednačio je Alvaro Morata u 60. minuti, a pobjedu ‘Bluesima’ donio je Batshuayji u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Gosti su mogli do gola i u 11. minuti, no Hazardov udarac sa 18 metara je završio u okviru gola. Šime Vrsaljko nije nastupio za Atletico.

U ranije odigranom susretu iz ove skupine Roma je u Bakuu pobijedila Karabag 2-1 ostvarivši prvu pobjedu u skupini. Bila je to ujedno i prva pobjeda Rome u Ligi prvaka u posljednjih osam utakmica, te prva gostujuća pobjeda nakon studenog 2010. kada su Rimljani pobijedili Basel 3-2.

Sva tri gola pala su u prvom poluvremenu. Roma je već nakon 15 minuta vodila 2-0 golovima Kostasa Manolasa (7) i Edina Džeke (15). Prvak Azerbajdžana je smanjio u 28. minuti golom Pedra Henriquea. Domaćin je u nastavku pokušao izjednačiti, u 89. minuti Dani Quintana je imao lijepu priliku, ali je pucao pored gola.

Na ljestvici vodi Chelsea sa šest bodova, Roma ima četiri, Atletico Madrid jedan, a na začelju je Karabag bez bodova.