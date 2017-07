BALE ODGOVORIO NA PITANJE KOJE TRESE NOGOMETNI SVIJET: Reakcija Velšanina sve je rekla

Iako ih ima spremnih njegov pokret rukom okarakterizirati kao znak vozaču da ga udalji od mikrofona jer niti želi niti je njegov posao odgovarati na takva pitanja, The Sun navodi da je Gareth Bale dao odgovor kojim izražava sumnju u ostanak klupskog suigrača Cristiana Ronalda u Real Madridu.

Portugalski napadač najavio je odlazak iz redova španjolskog velikana nakon što su tamošnje vlasti krenule u ‘češljanje’ ispunjavanja njegovih poreznih obveza i pritom otkrile kako Ronaldo iste i nije ispunio. Mnogo se prašine potom podiglo, bogati europski (i neki kineski) klubovi krenuli su u akciju, međutim do sada se još ništa konkretno po tom pitanju nije dogodilo.

Hoće li se dogoditi, i dalje je upitno, no The Sun Baleov pokret rukom objašnjava kao gestikulaciju kojom izražava 50:50 izglede nakon pitanja hoće li on i Ronaldo i sljedeće godine biti suigrači.