AUTOGOL ZA RUBRIKU VJEROVALI ILI NE: Jednim potezom nokautirao suigrača i natjerao ga na postizanje gola u vlastitu mrežu

Nesretniku je ime Jimmy Smith i nastupa za momčad Crawleyja

Nogometaši Accringtona poraženi su u 1-2 u ogledu protiv Crawleyja u utakmici u kojoj je, kako to navodi Four Four Two, vrhunac ogleda na stadionu Checkatrade.com bio utješni autogol.

Nizozemac Enzio Boldewijn bio je dvostruki strijelac za domaćina prije no što je stigla 57. minuta i ‘spektakl’ u njoj. Accrington je prednost smanjio preko niti krivog niti dužnog Crawleyjevog veznjaka Jimmyja Smitha. Njega je, naime, u pokušaju da očisti gužvu pred svojim vratima loptom u lice pogodio suigrač Josh Lelan, ovaj je od siline udarca pao na travnjak istovremeno kad je i lopta odbijena od njegove glave putovala u mrežu za smanjenje vodstva…





Accrington Stanley je trenutačno petoplasirana momčad engleske League Two, Crawley Town se nalazi na dvanaestom mjestu ljestvice.