ATLETICOVA ZVIJEZDA NA KORAK DO ‘IZDAJE’? ‘Ne odbacujem mogućnost prelaska u Real Madrid’

Nije nepoznato da će se za uslugama Antoinea Griezmanna, vodećeg strijelca madridskog Atletica, u ljetnom prijelaznom roku otimati mnogi velikani europskog nogometa.

Raspoloženost pred suparničkim mrežama 26-godišnji francuski napadač dokazuje već godinama, a dobru je formu potvrdio i u subotnjem gradskom derbiju kada je zabio Real Madridu u podjeli bodova. Manchester United spominje se kao njegova buduća destinacija, minhenski Bayern svakako će se uključiti u utrku za njim, no postoji i mogućnost da ga u svoje redove pokuša dovesti baš i Real, navodi Football Espana.

Zanimljivo, premda se takve riječi ne običavaju čuti iz redova gradskih rivala, čini se da niti Griezmann ne bi imao ništa protiv toga.





“Ne odbacujem ništa”, kazao je na upit o mogućem prelasku u redove kluba koji domaće utakmice igra na stadionu Santiago Bernabeu, no odmah potom i dodao:

“Sretan sam u Atleticu u kojem ću, nadam se, i ostati.”

"¿Descartas jugar en el Madrid en un futuro?"

Griezmann: "No descarto nada, estoy feliz en el 'Atleti' y ojalá pueda seguir"#ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/PQiI3XLR4C — La casa del fútbol (@casadelfutbol) April 8, 2017

Na dodatno inzistiranje o mogućem transferu u Real dodao je i ovo:

“Ne mogu reći niti da niti ne. Ne znate što se u nogometu može dogoditi, no prelazak iz Atletica u Real… Nisam siguran je li to moguće. Malo je onih koji su to napravili i zbog tog razloga mislim da od toga neće biti ništa.”