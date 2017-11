ARSENALOV NOGOMETAŠ ŠOKIRAO DETALJIMA IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: ‘Oca su mi premlaćivali u jugoslavenskom zatvoru’

The Guardian započinje tekst rečenicom kako je to priča koja je oblikovala tog Arsenalovog nogometaša i zapalila plamen žestine koji u njemu gori. Detalji su, navodi dalje izvor, divlji i jedva shvatljivi i, dodaje se, pravo je čudo da ih Arsenalov veznjak može artikulirati. Ipak, Granit Xhaka nije čovjek koji se skriva ili bježi.

U uvodu teksta o 25-godišnjem švicarskom nogometnom reprezentativcu objašnjava se da je Xhaka takav, nalik svom ocu Ragipu koji je proveo tri i pol godine proveo iza rešetaka u statusu političkog zatvorenika u Jugoslaviji.

“Koliko ja znam, prvi su mu mjeseci u zatvoru bili OK, ali onda su počela premlaćivanja”, započeo je nogometaš čiji je otac u zatvoru završio 1986. u dobi od 22 godine nakon demonstracija protiv vlasti u Beogradu.

Osuđen na šest godina, dnevno je smio izaći na zrak deset minuta.



“Mene kao njegovog sina ta priča duboko dira, u srcu mi je. Katkad ga pitam da mi ju ponovno ispriča i još uvijek ne znam je li mi rekao sve detalje. Uvijek u toj priči postoje tihi trenuci u kojima osjetim da je nešto progutao i da nije izbacio svu istinu. Možda svoju djecu želi poštedjeti sve te tuge. Bio je ponosan Kosovar i smatrao da kosovski narod ima pravo postojanja. Branio je svoja prava, osnovna demokratska prava, poput prava na glasovanje. Ne samo on. I drugi su zatvarani njegov ujak također godinama prije toga. On je dobio 15 godina kazne. Bilo je to strogo politički. Otac je ispitivao: “Zašto mi nismo ovdje demokrati? Zaslužujemo biti demokrati i zaslužujemo da nas se čuje”, nastavio je opisivati u Baselu 1992. godine rođeni Arsenalov veznjak.

‘Da bi se moglo shvatiti tko je Xhaka, potrebno je shvatiti iz kakve obitelji dolazi, koliko su patili, kako sve to izdržali i naporno radili da bi uspjeli. Njegove su vodilje lojalnost i poštovanje, kada se nečemu preda čini to dušom i tijelom poput oca i majke Eli.

“Ono što najbolje otkriva kakvi su moji roditelji je podatak da su započeli vezu samo tri mjeseca prije no što mi je otac zatvoren. Silno poštujem majku. Nikada nisam čuo da je neka žena u toj dobi provela s muškarcem tri mjeseca i potom ga čekala tri i pol godine.”

Nakon što mu je otac pušten iz zatvora prije odsluženja kazne, Xhakini roditelji emigrirali su u Švicarsku 1990. gdje im je i rođen prvi sin Taulant. Osamnaest mjeseci kasnije na svijet je došao Granit, danas član Arsenalove nogometne momčadi.