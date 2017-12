ARMADA POSLALA OPAKU PORUKU: ‘Savjetnici, lutke na koncu i njihovo sumnjivo društvo nisu dobrodošli u Rijeku’

Predstavnici Armade, najvatrenijih navijača Rijeke, još su jednom poručili kako traže promjene u vodstvu Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).

Najžešći navijači Rijeke oglasili su se u utorak priopćenjem kako bi pojasnili svoje stavove oko događaja koji su posljednjih dana uzburkali javnost. Tijekom ponedjeljka se pojavila informacija kako Damir Mišković namjerava dati ostavku na sve funkcije u nogometu i to ne samo u Hrvatskom nogometnom savezu (HNS), nego i na mjesto predsjednika Rijeke. Navodni razlog je bio i taj što je Armada na utakmici protiv Hajduka željela izvjesiti poruku upozorenja Miškoviću, no ona nije unesena na tribinu zbog zabrane policije. “Naša tolerancija ima granicu, došao si pred zadnju stanicu. Odj*** mafiju”, pisalo je na spornom transparentu.

‘Čisti ljudi se ne skrivaju iza savjetničkih funkcija’

Armada je na taj način jasno htjela dati do znanja Miškoviću da neće tolerirati njegovu eventualnu podršku Davoru Šukeru za novi mandat na čelu predsjednika HNS-a. Dan kasnije je Mišković na konferenciji za novinare ipak odbacio nagađanja kako će podnijeti ostavku, a ujedno je istaknuo i kako nema namjeru podržati Šukera, ali ni njegova protukandidata Darija Šimića. Dodao je u kako se navijači u anketi mogu izjasniti žele li ga na mjestu predsjednika Rijeke.

Nekoliko sati kasnije je Armada je objavila priopćenje u kojem je izrazila vrlo oštar stav prema trenutnom vodstvu HNS-a i neformalnom vladaru hrvatskog nogometa Zdravku Mamiću koji službeno obnaša samo dužnost savjetnika Dinama. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Povodom posljednjih događanja oko našeg kluba i sveopćeg ludila u našem nogometu, dužni smo obratiti se javnosti. Predstavnici Armade s jedinim ciljem za dobrobit kluba, sinoć su se sastali s predsjednikom Rijeke te u otvorenom razgovoru razjasnili probleme koji su eskalirali proteklih dana.

Armada jasno ostaje iza svojih stavova prema HNS-u koje već godinama, a možemo slobodno reći desetljećima, jasno iskazuje na tribinama. Sukladno tome, želimo promjene u savezu koji, ne slučajno, zovemo mafijom te tako pozdravljamo put našeg kluba u kojem će Rijeka biti predvodnik tzv. treće opcije koja neće biti rob jedne ili druge strane. Naš slogan i transparent koji je u subotu 90 minuta bio na ogradi jest ‘Sami protiv svih’, a ukoliko je potrebno, tim putem će krenuti i Rijeka jer povijest je pokazala da našem klubu sekundiranje jednoj ili drugoj opciji neće donijeti dugoročno ništa dobro. Pokazalo se prošle šampionske sezone da su upravo navijači bili snaga koja svijetli iz mraka nogometne mafije i vodi je prema naslovu prvaka.

Upravo zato, Rijeci ne trebaju nikakvi sastanci s tzv. savjetnicima koji iz sjene vode stvari, a u sjeni su zato jer je savjetnik često u Hrvatskoj jednako kriminalcu. Čisti ljudi, čista obraza i duše sigurno se ne moraju skrivati iza savjetničkih funkcija. U politiku kluba, a najmanje sportsku, nismo nikada i nećemo ulaziti, svjesni da se tu silom prilika mora sa svima razgovarati i susretati na utakmicama kao što se i mi sa svojim navijačkim suparnicima susrećemo. No, smatramo da je dužnost navijača kao korektiva i savjesti kluba da upozori na anomalije i nešto što je iznad nogometnog biznisa, upravo zato jer je nama to emocija koja gori u nama i ne izražava se u brojkama. Poslovna suradnja za boljitak kluba je nešto na što ne možemo utjecati jer ne vodimo klub, ali emocija zgražanja nad naivno namještenim fotografijama je pravo svakoga navijača koji je to doživio protekloga tjedna. Savjetnici, predsjednik kao lutka na koncu i njihovo odabrano društvo najblaže rečeno sumnjivih ljudi među kojima ima i osoba koje su prosto rečeno ubojice NIKADA neće biti dobrodošle u Rijeku. Za to nam ne treba ni politika koja vuče konce, niti medijska panika koja se prodaje, niti dušebrižnici iz drugih klubova kojima je odjednom ‘stalo’ do Rijeke posljednjih godina, već samo čisto srce koje kuca za Rijeku već godinama, koje je najponosnije bilo prošle sezone, a naučeno je da puno više boli – jer ljubav boli.

Na kraju, smatramo da je najavljena anketa pogrešan potez prividne demokracije jer niti u jednom trenutku nitko nije tražio ostavku vodstva Rijeke i predsjednika Miškovića pa to nije niti predmet pitanja, a mogla bi dovesti do nepotrebnih podjela koje su česte u Hrvatskoj, u vidu ili si za ili si protiv. Možda budu svi suzdržani do konkretnih promjena u hrvatskom nogometu jer to je ono što apsolutno cijela nogometna javnost želi, počevši od igrača i stručnog stožera našega kluba koji na svojoj koži to osjećaju iz kola u kolo, ali smo prošle sezone zajedničkim snagama pobjedili na ponos svih nas. KREPAT MA NE MOLAT – SAMI PROTIV SVIH“.