ANTE ĆORIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR O SVOM SLUČAJU KOJI JE ODJEKNUO HRVATSKOM: ‘Petev ne govori istinu, sad ću vam sve reći…’

Ante Ćorić EKSKLUZIVNO je za Net.hr progovorio o svom slučaju koji je odjeknuo u hrvatskoj nogometnoj javnosti.

U Maksimirskoj 128 dogodio se novi “slučaj Ćorić”. Naime, nije tajna da trener Dinama Ivajlo Petev nije u dobrim odnosima s najtalentiranijim nogometašem modre svlačionice. Nakon što je Dinamo u subotu u posljednjem 36. kolu pobijedio prvaka Rijeku 5-2, bugarski je trener kazao kako mu je ovaj sjajni 20-godišnji veznjak objasnio da ‘ne želi igrati protiv Rijeke’?!

Petev javno prozvao Dinamovog dragulja

‘Ćorić je prije utakmice došao do mene i rekao da ne želi danas igrati. Nikada mi se to nije dogodilo u karijeri,’ priznao je novinarima Ivajlo Petev te tako javno prozvao mladog Dinamovog dragulja.

Ćorić je za Net.hr odlučio otkriti svoju istinu i progovoriti o svom slučaju.

“Nije istina da sam Petevu rekao da ne želim igrati. Ne znam zašto je to Petev rekao, ne znam čemu sve to. Svi znaju koliko ja volim Dinamo i što meni znači nositi ovaj sveti dres i što mi znači grupa Bad Blue Boys. To je velika glupost što je izjavio. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ne želim igrati, nego je bila priča da sam s njim bio na razgovoru i rekao sam mu da me dva dana prije utakmice stavlja na stopera u drugoj momčadi. Rekao sam mu kako je to samo znak kako se on sprda sa mnom. I kako da ja na takav način onda igram? Bez obzira što sam ozlijeđen”, počeo je svoju priču Ante Ćorić i nastavio:

‘Čovjek me proziva gdje god stigne’

“I onda on izjavi da ne želim igrati. Niti jednom nisam protiv njega ništa kazao medijima. Niti sam ga u bilo kakvom kontekstu spomenuo. Čovjek me proziva gdje god stigne. Ne možeš ti tu ništa. Jako mi teško to pada. Svi me drukčije gledaju. Prije su me hvalili, igrao sam pod temperaturom derbi u Splitu protiv Hajduka. ‘Kurio’ sam 38., ali za Dinamo bih dao sve. Svi su te gledali kao nogometaša koji voli svoj klub. A sad se to promijenilo. Zašto? A nisam ništa napravio. Netko slaže i ispadneš na kraju ti negativac”.

Stoga, u klubu znaju kako je njegova prodaja najbolje rješenje u ovoj situaciji. Zbog svih tih stalnih sukoba i nezadovoljstva koje je iskazivao Ćorić, nema smisla držati ga u svlačionici jer sve navedeno generira negativne vibracije.

‘Istina je da me Sampdorija želi’

Iako Ante Ćorić kod trenera Ivajla Peteva nije standardni član udarnih 11, on se i dalje nalazi u fokusu klubova diljem Europe. Trenutačno najveći interes za njega pokazuje talijanska Sampdorija i vode se vrlo ozbiljni razgovori na tu temu.

Međutim, u Maksimiru se za Antu Ćorića očekuju ponude još nekih klubova, jer javlja se još zainteresiranih. To što još nema službenih ponuda, ne znači baš ništa, one ionako stižu kad su poslovi već pri kraju, kad se trebaju dogovoriti još samo neki detalji. No, definitivno, priča Ante Ćorića u Dinamu se lagano približava svome kraju.

“Istina je da me Sampdorija želi. Ali ne bih htio ništa pričati o tome. Ja sam još igrač Dinama i to je to”, zaključio je Ćorić.

Petev Ćorića nije pozvao za finalnu Kup utakmicu protiv Rijeke u srijedu u Varaždinu. Ćorić je nedavno produljio ugovor s Dinamom do 2022. godine. U ovom trenutku on je vjerojatno jedini igrač Dinama koji ima konkretnu inozemnu ponudu, a Sampdorija je navodno spremna za njega platiti 12 milijuna eura odštete.