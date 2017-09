ANTE ČAČIĆ ISTAKNUO: ‘Utakmica s Kosovom je utjecala na rezultat. Ruka? Da, sudac nas je oštetio’

Izbornik Hrvatske Ante Čačić i Domagoj Vida prokomentirali su događanja u Eskisehiru u srijedu navečer i poraz od Turske 1-0.

Hrvatska nogometna reprezentacija jednostavno nije odigrala čitav susret na visokom nivou, i zato je izgubila. Iako su Vatreni veći dio dvoboja igrači dobro, posebno to vrijedi za prvo poluvrijeme kad su dominirali, stvarali prilike, bili blizu gola, na kraju su ostali kratkih rukava.

“Na semaforu piše kako smo izgubili 1-0. Malo se miješaju emocije i zadovoljstva, ali…. znamo u kakvim smo okolnostima doputovali ovdje. No, dogodi se taj jedan kiks i sve okrene. Na kraju je domaćin pobijedio. Imali smo svojih prilika, nismo iskoristili. Do kraja su još dvije utakmice, prvi smo u skupini, nije tragedija. Ništa nije izgubljeno. Do kraja će biti neizvjesno. I naši suparnici se moraju još međusobno susresti. Nas nije pomazilo i na Islandu smo primili isti gol”, izjavio je nakon dvoboja Ante Čačić za kamere HTV-a i, na novinarsko pitanje o tome je li susret s Kosovom, koji se razvukao na dva dana, kumovao ovom porazu, odnosnom utjecao na prezentaciju Vatrenih protiv Turaka.

“Apsolutno. Mi smo danas odigrali utakmicu nakon 50 i nešto sati. Moji nogometaši su izgledali u nekim trenucima svježe. Žao mi je što ih nije pomazilo. Bio je penal. Vidljivo je da je domaći obranio let lopte rukom. Kalinić je djelovao svježe, Mandžukić ima 4 šava, zato smo se odlučili na njega. Distanca je potpuno ista. Samo je sad gužva u našoj skupini – veća”, zaključio je Čačić.



Domagoj Vida istaknuo je:

“Nikad ne možemo mirno ove kvalifikacije privesti kraju, kao i svaki puta. Jedan detalj, nismo dobro pazili u obrani i poraz je došao. Kontrolirali smo cijelu igru. Evo, čujem da je Yilmaz ipak dirao loptu rukom”.