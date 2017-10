[ANKETA] ČAČIĆ JE PROŠLOST, NA KLUPU SJEDA DALIĆ: Može li novi izbornik spasiti Vatrene od debakla i odvesti nas u Rusiju?

Velikom mukom izborena tri boda protiv najslabije reprezentacije u skupini, izabrane vrste Kosova, i poražavajući remi s Finskom u petak, učinak je koji je Hrvatska pod vodstvom sada već bivšeg izbornika Ante Čačića ostvarila u posljednja četiri ogleda. Minimalni porazi od Islanda i Turske uključeni u navedeno, gurnuli su Vatrene u neugodnu situaciju.

Trenutačno drugoplasiranu reprezentaciju skupine I pokušat će ‘trgnuti’ Zlatko Dalić, potvrdio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker na izvanrednoj konferenciji za medije u subotu, pritom i dokazati da je mjesto izbornika zaslužio i davno prije, u svakom slučaju prije no što je (bivši?) ponos nacije preuzeo nedovoljno kompetentni Ante Čačić.



Pred teškom je pritom misijom Dalić. Samo dva dana dijele Hrvatsku od ogleda u Kijevu protiv Ukrajine koja s pravom računa na poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije. Reprezentacija koju vodi legendarni Andrij Ševčenko ima sve u svojim rukama, u nekim kombinacijama – a bio bi to prilično čudan splet okolnosti – Ukrajina može i do prvog mjesta u skupini i direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Teoretski, može to i Hrvatska, ali za to bi trebala osvojiti tri boda u ponedjeljak i dočekati, kao i Ukrajina u spomenutoj kombinaciji, da vodeći Island upiše poraz od posljednjeplasiranog Kosova u domaćoj utakmici. Isti onaj Island koji je u petak na vrućem terenu u Turskoj slavio 3-0 pobjedu.

Jasno, postoji i šansa da Kosovo remizira na Islandu, Hrvatska pobjedom u Ukrajini stigne do 20. boda, koliko bi ih tada imao i Island, pa da gol-razlika odradi posao u korist Hrvatske, no…

Šanse, kako god ‘mršave’ bile, postoje. Ipak, izglednijim se čini lov na drugo mjesto i dodatne kvalifikacije za odlazak u Rusiju sljedeće godine, no, igra koju Hrvatska prikazuje ne nudi previše razloga za optimizam. Opet, ‘šok terapija’ smjenom izbornika više je puta urodila plodom pa ostaje za nadati se da Šuker i ekipa znaju što čine, unatoč tome, a imenovanje Čačića na mjesto izbornika Vatrenih dokaz je tome, što su više puta dokazali da baš i nije tako.