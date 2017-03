ANDREJ KRAMARIĆ ZA NET.HR: ‘Dinamo je bio moj klub, ali Rijeka mi je dala više. Možda je vrijeme za promjene’

Andrej Kramarić ove je sezone jedan od najefikasnijih hrvatskih napadača.

Bivši igrač Dinama i Rijeke ove je sezone u 27 susreta za svoj Hoffenheim ukupno postigao 11 pogodaka u svim natjecanjima.

Kad tome pridodamo i onaj fantastični gol u prijateljskom susretu protiv Sjeverne Irske 15. studenog prošle godine (pobjeda Vatrenih 3-0), brojka se zaustavlja na 12 golova u službenim susretima.





Hoffenhaim uživa u gornjem domu Bundeslige

Hoffenhaim, između ostalog, i zahvaljujući njemu ove sezone uživa u gornjem domu Bundeslige, trenutno je četvrtoplasirana momčad prvoligaške ljestvice s ukupno osvojenih 45 bodova (11-12-2) nakon 25 odigranih kola, uz gol razliku 46-25, a ima i pet bodova više od petoplasirane berlinske Herthe.

Tako je ovaj njemački prvoligaš na dobrom putu da izbori Ligu prvaka sljedeće sezone, što društvo iz njemačke pokrajine Sinsheim nije moglo niti sanjati uoči početka prvenstva.

Za jedan bod bježi im Borussija Dortmund, momčad koja ukupno vrijedi 376, 35 milijuna eura, a Hofenhaim svega 101, 63 milijun.

Protiv Ukrajine u igru ušao u 87. minuti

Uhvatili smo Andreja Kramarića nakon kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Ukrajine (1-0), koja je u petak bila odigrana na ispunjenom Maksimiru. Krama je u 87. minuti ušao u igru umjesto strijelca jedinog pogotka na susretu, Nikole Kalinića.

Kako se nije baš naigrao, nije bio raspoložen za davanje izjava novinarima u mix zoni nakon susreta. Samo je brzo prošao pokraj sedme sile.

“A što ću komentirati kad nisam igrao. Meni je glupo išta reći o utakmici”, iskreno nam je kazao Krama kojeg smo na kraju ipak uspijeli nagovoriti na razgovor.

“O čemu bi vi pričali?”

O Hoffenhaimu i vašim dobrim ovosezonskim igrama u Bundesligi.

Zadovoljan igrama

“Ajde može”, odlučio je Kramarić dati intervju za Net.hr.

“Naravno da sam zadovoljan svojim igrama ove sezone u Bundesligi. Nadam se da će tako biti i dalje. Dokle god je tako, dok imamo rezultate, dok smo u igri za Ligu prvaka i dok je sanjamo, sve je u najboljem redu”, kazao nam je Kramarić koji se ove sezone pretvorio u pravog rasnog asistenta.

U prvom dijelu sezone, Kramarić je za Hoffenhaim bio upisao pet asistenija. Sredinom listopada Krama je bio na vrhu najboljih asistenata Bundeslige zajedno s Riberyjem.

Ako spomenutom pridodamo da je tad ukupni Kramarićev učinak u Bundesligi iznosio tri gola i pet asistencija u 624 minute provedene na terenu do tad, a pridodamo li tome i hat-trick u Kup utakmici protiv Egestorfa (3-0 za Hoffenhaim), onda je jasno koliko hrvatski reprezentativac znači momčadi koju vodi 29-godišnji Julian Nagelsmann, najmlađi trener u Bundesligi. Ne samo za golove, već općenito za igru ekipe.

U prvom dijelu sezone više asistirao, od nove godine više zabija

“U prvom dijelu sezone sam više asistirao, od nove godine više zabijam. Tako da, eto, u ovom trenutku nekako to ispada pola – pola, ali sad imam više golova na svom kontu i svaki napadač je ipak više sretan s golovima. Nadam se da će se to dalje nastaviti. Momčad igra dobro, igramo svi super i samo da bude tako do kraja sezone”, objašnjava napadač Hoffenhaima koji je, unatoč dobroj formi, ima manjih problema s misterioznom ozljedom pete.

Kramarić je u drugoj polovici siječnja mučila peta, lijeva. Problemi s desnom petom sad su prošlost, ali lijeva ga i dalje malo muči. Često si je rezao kopačke kako bih napravio rupe, pa da ta bolna peta bude u što manjem kontaktu s materijalom.

Problemi s misterioznom ozljedom pete

Kramarić je još prije kad je igrao za Dinamo imao problema s petama. Ali ovo je bilo ipak drugačije. Na bosu nogu mogao je raditi svaku vježbu, no u tenisicama ili kopačkama osjećao je bol. I sam je na okupljanju Vatrenih prije tjedana dana u zagrebačkom hotelu As okupljenim novinarima priznao kako još uvijek ima manjih zdravstvenih poteškoća, ali kako ipak sve ide na bolje, premda često iskrsnu neki novi problemi.

No, problema nije bilo protiv Ukrajine. Niti s petom, niti na tribinama stadiona u Maksimiru na kojima je, prema službenim podacima, bilo prisutno nešto malo manje od 27, 500 navijača. Nije bilo niti jednog incidenta, zabranjenih povika zbog kojih bi Hrvatska mogla biti kažnjena, baklji… Nakon dvije godine Vatreni su konačno bili istrčali na maksimirski travnjak pred svojim navijačima u službenoj utakmici.

“Bilo je to nešto posebno. Odmah se osjeti druga energija. Stvarno je lijepo i ovo malo bilo igrati pred punim stadionom, pred svojim navijačima. Htio bih se zahvaliti ljudima što su došli u tako velikom broju. Što se tiče utakmice i događanja na terenu, najbitnije da smo ostvarili zacrtano. Tri boda. Odmakli smo se sad od pratitelja i sad smo još bliže Rusiji”.

‘Napokon je zanimljivo prvenstvo’

Kramarić je prokomentirao i utrku za naslov prvaka Hrvatske između Rijeke i Dinama. Nakon dugih 11 godina apsolutne dominacije u HNL-u, došlo je do smjene. Rijeka je preuzela primat najbolje momčadi prvenstva, osvojila je jesenski naslov i u drugi dio sezone ušla sa šest bodova više u odnosu na modre. Trenutno je taj zaostatak manji, četiri boda zbog kiksa Riječana u susretu protiv Intera u Zaprešiću 0-0 početkom ovog mjeseca.

“Napokon je zanimljivo prvenstvo. Nadam se kako će biti zanimljivo do zadnjeg kola. Da bude zanimljivije ljudima u Hrvatskoj. Napokon se nešto drugačije događa u HNL-u”, istaknuo je Krama koji je nedavno kazao kako bi volio da Rijeka bude prvak. U razgovoru s nama ipak je bio suzdržaniji.

“Neću reći za koga navijam. Normalno, rođen sam u Zagrebu, Dinamo je bio moj klub, ali Rijeka mi je dala u karijeri više. Neka pobijedi bolji, ali eto, možda je vrijeme da se konačno nešto promijeni”, zaključio je Kramarić koji će u sutrašnoj prijateljskoj utakmici u Tallinu protiv Estonije dobiti priliku vjerojatno od prve minute.