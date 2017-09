ANALIZA NET.HR-a: Tko laže Zagrepčanima? Kako su nam oduzeli Svetice i pretvorili ih u sablasno i prazno ruglo

Holivudski redatelji posljednjih godina vole Dubrovnik koji su pretvorili u živopisnu kulisu za nekoliko uspješnih serija i filmova. No, kada bi svratili nešto sjevernije, u glavni hrvatski grad, vjerojatno bi se oduševili još i više jer bi na pladnju imali idealnu scenografiju za snimanje kakvog dobrog horora. Baš tako danas izgleda prostor ŠRC Svetica koje je Zagreb dao na korištenje Hrvatskom nogometnom savezu (HNS).

Već godinama se oko Svetica lome koplja i vode velike polemike. Omiljeno okupljalište zagrebačkih rekreativaca i mjesto treninga nekoliko atletskih klubova gradonačelnik Milan Bandić je odlučio dodijeliti HNS-u da tamo izgradi nacionalni nogometni centar. Hvatanje za glavu bila je očekivana reakcija velikog dijela sportske javnosti jer doista je teško pronaći primjer u svijetu da se nacionalni nogometni kamp gradi nadomak centru glavnog grada.

HNS: Financiranje nije upitno

No, Zdravka Mamića i Davora Šukera, neformalnog i formalnog gazdu hrvatskog nogometa, to nije bilo ni najmanje briga. Oni su naumili sagraditi centar u podnožju derutnog maksimirskog stadiona, a vječni saveznik Bandić im je tu želju odlučio i uslišiti. Proveden je natječaj nakon kojeg su Svetice, dakako, završile u rukama HNS-a, ali ni tu priči nije bio kraj. Da bismo dobili ‘ljubavni trokut’, trebala nam je i treća strana pa se odjednom pojavila Crkva koja se sjetila da su Svetice zapravo njezine. Kaptol je, ipak, ‘velikodušno’ pristao odreći se svoje imovine, ali uz ‘sitne’ ustupke u vidu zamjenskih zemljišta. Bandić je, naravno, riješio i taj problem i eto ključeva Svetica u ljeto prošle godine napokon u rukama Šukera i prijatelja.



Hrabro su u HNS-u krenuli s rušenjem i pripremanjem terena za gradnju onoga što je službeno nazvano Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice. I onda je sve odjednom stalo. I stoji i dalje. I tko zna dokad. Bandić i Šuker se igraju pokvarenog telefona pa tako gradonačelnik tvrdi da HNS “nije dobio lovu od UEFA-e”, a iz krovne hrvatske nogometne udruge mu odgovaraju da novac imaju. Pa što se onda čeka?

“Trenutno je u tijeku redizajn projekta sa svrhom troškovne racionalizacije i uporabne optimizacije na temelju nagrađenog arhitektonskog rješenja te očekujemo skori završetak tog procesa kako bi se prionulo radovima na ovom strateškom projektu Saveza i grada Zagreba. Hrvatski nogometni savez ima partnerski ugovor s UEFA-om za izgradnju nogometnog kampa prema kojem sredstva dolaze sukladno fazi razvoja projekta. Financiranje projekta je u domeni HNS-a i UEFA-e kao partnera u projektu te HNS osigurava sredstva utvrđena ugovorom između grada Zagreba i HNS-a. HNS u potpunosti raspolaže sredstvima za prvu i drugu fazu projekta te financiranje projekta nije upitno”, kratko nam je odgovorio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

‘Svetice su devastirane, zapuštene i propadaju’

Što konkretno u ovom slučaju znači ‘troškovna racionalizacija’ – nije precizirao. Investicija je trebala biti vrijedna oko 93 milijuna kuna, ali čini se da su troškovi, kakvog li čuda za hrvatske prilike, u međuvremenu značajno porasli pa ih sada treba ‘racionalizirati’. Iz Grada na naše upite o Sveticama nisu odgovorili, ali zato jest Dominik Etlinger, SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini. On je prije nekoliko tjedana prozvao Bandića zbog spornog projekta, a gradonačelnik mu je u svome stilu odgovorio da će Svetice za godinu dana izgledati poput Wembleyja. Jest da je Wembley stadion, a ne nogometni centar, jest da su Englezi svoj nogometni kamp izgradili daleko od Londona, ali nećemo sad o tome…

“Očito je da ovdje netko laže građanima Zagreba. Ili Bandić ili ekipa iz Hrvatskog nogometnog saveza, a moguće je i ne bi me iznenadilo da nitko od njih ne govori istinu. Dan nakon što sam postavio pitanje u Gradskoj skupštini, Bandić je najavio početak gradnje idućeg tjedna, a od tada su prošla tri tjedna. U svakom slučaju, neosporna činjenica je da je prostor SRC Svetica devastiran, zapušten i propada, a nikakve gradnje nogometnog ni atletskog centra tamo nema. Ugovor se ne poštuje od strane investitora, a zbog toga prijeti opasnost svima koji uđu u taj prostor otet građanima koji su ga koristili. Prema ugovoru, prostorom se mora upravljati u maniri dobrog gospodara što je daleko od istine, a također je ugovoreno da radovi moraju početi najkasnije šest mjeseci od ishođenja građevinske dozvole, a prošlo je više od devet”, izjavio je Etlinger za Net.hr.

‘Vratite ih građanima’

Njegovo je mišljenje da Grad treba raskinuti ugovor s HNS-om koji kao zakupnik ne poštuje ugovorne odredbe. Etlinger je fotografirao trenutno stanje na Sveticama i ustupio nam fotografije na korištenje, a o budućnosti ovog projekta ima jasan stav.

“Svetice treba vratiti u posjed grada, urediti i otvoriti građanima. Odgovorna uprava bi ih uredila i pretvorila u mjesto na kojem ljudi rado provode vrijeme, rekreiraju se i uživaju, a ova neodgovorna vlast na čelu s Bandićem, zajedno sa svojim lošim društvom iz nogometnog svijeta predvođenim Mamićem, Šukerom i Vrbanovićem, kreirala je ruglo koje je sablasno i prazno. Tamo svakako treba biti atletsko vježbalište, treba obnoviti teniske terene, ali naglasak bih stavio na slobodnu rekreacijsku i sportsku zonu u kojoj bi građani besplatno mogli vježbati i baviti se mnogim sportovima. Želim da to bude lijepo uređen prostor u koji bi se ljudi rado vraćali, a ne ruina na kojoj iz teniskih terena raste drveće, a razbacani građevinski otpad prijeti svima koji se tamo kreću. Svetice mogu zablistati s tri puta manjim ulaganjem od onoga što je planirao, a nije realizirao HNS. Za 30 do 35 milijuna kuna to bi mogao postati ne samo najljepši sportsko-rekreacijski centar u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe”, tvrdi Etlinger.

Atletičari u strahu

U cijeloj se priči nameće još jedno važno pitanje – što je s atletičarima? Iz naziva projekta je jasno da bi na Sveticama trebala biti i atletska staza, ali sve je više glasina da u konačnici neće biti tako. Na naše izravno pitanje je li i dalje predviđena izgradnja atletske staze u sklopu centra, glasnogovornik HNS-a Pacak je odbio odgovoriti.

“Ima straha kod nas, nije dobro što sve stoji, ali nemamo konkretnih informacija što se događa. Međutim, smrdi mi malo ta šutnja, ona budi sumnju. Šutnja nije pozitivan odgovor. Ako će staze biti, zašto to nije tako i rekao”, prokomentirao je za Net.hr predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.

Dodao je i kako postoje glasine da bi se atletska staza mogla vratiti na maksimirski stadion, kao i da će se graditi još jedna na ŠRC Klaka u Dubravi, ali daleko je to još od službene potvrde.

A što se tiče Svetica, zasad je činjenica jedino da su s njih potjerani građani i atletičari i da trenutno tamo imamo običnu ruševinu. Nadajmo se samo da neće ostati na tome i da nećemo dobiti još jednu Sveučilišnu bolnicu ili nikad izgrađeni nogometni kamp u Tuheljskim Toplicama za koji je već bio položen i kamen temeljac. Ako se netko toga više uopće i sjeća…