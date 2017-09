AKO ŽELITE U RUSIJU, VRIJEME JE ZA AKCIJU: Počinje prodaja ulaznica za SP, cijene od 87 do 917 eura

🎟️🏆#WORLDCUP TICKETS

Russia 2018 tickets go on sale on 14 September, from 12:00 Moscow time!

More info ℹ️👉 https://t.co/V1Uf5BCQlj pic.twitter.com/DmkXvwE1En

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 12, 2017