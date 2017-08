FEŠTA NA POLJUDU: Hajduk u uzavreloj atmosferi srušio Dance, Erceg zabio dvaput u četiri minute

Nogometaši Hajduka plasirali su se u 4. pretkolo Europske lige zahvaljujući 2-0 (0-0) pobjedi protiv danskog Bröndbyja u uzvratnom susretu 3. pretkola igranom pred 28.500 gledatelja na Poljudu.

HAJDUK – BRÖNDBY 2-0

HAJDUK: Stipica – Juranović, Nižić, Borja, Memmola – Hamza, Kožulj, Savvas – Vlašić, Erceg – Futacs

BRÖNDBY: Ronnow – Larsson, Hermannsson, Rocker, Crone – Fisker Jensen, Norgaard, Vigen – Wilczek, Mukhtar, Halimi

STRIJELCI: 1-0 Erceg (59), 2-0 Erceg (63)

Kako je prva utakmica prije tjedan dana u Kopenhagenu završila bez pogodaka, Hajduk je četvrtu godinu zaredom stigao nadomak igranja u nekoj od skupina Europske lige. Na ovoj stepenici Splićane su zaustavljali Dnjipro, Slovan Liberec i Maccabi Tel Aviv, a tko će im stajati nasuprot ovoga puta saznat će u petak kada će biti obavljen ždrijeb. Posljednji put Hajduk je igrao u skupini Europske lige u sezoni 2010/11.

PREKRASNA SLIKA S POLJUDA: Vatrogasci dirljivim transparentom zahvalili Torcidi na pomoći u gašenju požara

Bröndby je bolje ušao u utakmicu, ali nije u prvih desetak minuta uspio stvoriti konkretniju prijetnju Hajdukovim vratima, a nakon toga se splitski sastav oslobodio treme i zaigrao mnogo bolje. Opipljiv rezultat ipak je izostao iako su Splićani u 16. minuti uputili dva jako dobra udarca prema golu. Hamza je odlično proigrao Vlašića u kaznenom prostoru gostiju, uslijedio je udarac s 15-ak metara koji je Ronnow uspio odbiti, ali samo na nogu Kožulja koji je odmah potegnuo s 12 metara, no danski je čuvar mreže i to uspio krajnjim skrenuti u korner.

Erceg bacio tribine u trans

Uslijedilo je razdoblje utakmice u kojoj se igralo između dva kaznena prostora, da bi u završnici prvoga dijela ponovno zaprijetio Hajduk. Opet je Hamza bio inicijator akcije, on je izbacio Memollu na lijevom krilu, uslijedio je ubačaj na drugu vratnicu gdje je natrčao Kožulj, ali je njegov udarac sa sedam-osam metara prohujao pored vratnice. Ubrzo potom Hamza je pokušao sve sam, nakon lijepog solo-prodora pucao je s 20 metara, no i taj udarac je prošao pored gola.

Hajduk je poveo u 59. minuti, Vlašić je uposlio Memollu na lijevom boku, ovaj je uputio prizemnu loptu u peterac gdje je najbrže reagirao Erceg i pogodio mrežu nemoćnog Ronnowa. Samo četiri minute potom bilo je 2-0. Vlašić je izborio slobodan udarac na desnoj strani od kaznenog prostora Bröndbyja, danska obrana nije dobro raščistila Hamzin ubačaj, lopta je stigla do Gentzogloua, Grk je šutirao s 12 metara, no njegov pokušaj zaustavila je vratnica. Ipak, pritisak se nastavio jer se lopta vratila do Hamze koji je poslao oštru loptu pred vrata gdje je Erceg ponovno bio brži od Ronnowa i još jednom doveo poljudske tribine u trans.

Umalo i hat-trick

Mogao je Erceg i do hat-tricka, ponovno su Vlašić i Hamza lijepo iznijeli loptu s vlastite polovice, Gambijac je dodao loptu Ercegu koji je pucao s ruba kaznenog prostora, ali je danski branič uspio skrenuti loptu u korner. Nakon udarca iz kuta Vlašić je još jednom uposlio Ercega, no udarac glavom odličnog napadača Hajduka prošao je pored gola.

Hamza je svoju odličnu predstavu mogao okruniti pogotkom u 85. minuti, ali njegov pokušaj s vrha kaznenog prostora prohujao je preko grede.

Gosti su najozbiljnije zaprijetili u 88. minuti kada je njihov stoper Roecker u skoku nadvisio Nižića, ali njegov udarac koji je išao u donji desni kut Stipica je uhvatio. Nakon te sigurne reakcije vratar Hajduka umalo je kiksao dvije minute potom kada mu je ne odviše jak udarac Cronea prošao kroz ruke. Srećom, lopta je završila preko grede u korneru.

UŽIVO:

90+4′ – KRAJ UTAKMICE, HAJDUK JE POBIJEDIO S 2-0 I PROŠAO U PLAY-OFF.

90+2′ – Poljudom se ori ‘Večeras je naša fešta’.

90+1′ – Zadnja izmjena kod Hajduka: Pešić je u igri, a Futacs na klupi.

85′ – Opalio je Hamza iz daljine, ali nije to bilo posebno opasno.

82′ – Druga izmjena u Hajduku: uz ovacije izlazi dvostruki strijelac Erceg, a ulazi Said.

78′ – Erceg je nakon ubačaja iz kornera pucao glavom, ali otišla je lopta pored gola.

77′ – Erceg je bio u novoj prilici, ali su gosti blokirali njegov udarac.

75′ – Prva zamjena kod Hajduka: Šehić je u igri umjesto Kožulja.

68′ – Obavio je trener Bröndbyja sve tri izmjene u nadi da će doći do preokreta.

63′ – Savvas je pucao iskosa s lijeve strane i pogodio vratnicu. Na odbijenu je loptu natrčao Hamza i ubacio u sredinu, a Erceg je spretno iz blizine ponovno smjestio loptu u mrežu.

63′ – GOOOOOOOOL! HAJDUK VODI S 2-0!

59′ – Vlašić je proigrao Memmolu, ovaj ubacio s lijeve strane u sredinu, a Erceg iz blizine matirao Ronnowa.

59′ – GOOOOOOOL! HAJDUK VODI S 1-0.

55′ – Vrlo mirnih deset minuta, Bröndby je potpuno umrtvio utakmicu.

49′ – Oprezno su u drugo poluvrijeme krenule obje momčadi.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45+1 – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, REZULTAT JE 0-0.

45+1 – Pucao je Kožulj iz slobodnog udarca s gotovo 40 metara, otišla je lopta samo koji centimetar preko gola.

41′ – Hamza je opalio s 20 metara, ali nije bio precizan.

39′ – VELIKA PRILIKA ZA HAJDUK! Memmola je nabacio s lijeve strane i pronašao Kožulja na drugoj stativi. Ovaj je pucao, ali je lopta otišla koji centimetar od vratnice.

38‘ – Zaprijeti je sada Hajduk nakon dulje vremena. Erceg je ušao u šesnaesterac, ali onda se spetljao.

33′ – U padu je Hajduk, ali srećom po Splićane, zasad nema ozbiljnijih prijetnji ni pred njihovim golom.

28‘ – Memmola je nabacio za Futacsa, ali bila je to ipak malo previsoka lopta.

22′ – Pao je malo ritam u posljednjih nekoliko minuta.

21 Vlašić je dodao do Futacsa koji ne uspijeva dobro zahvatiti loptu, Ronnow hvata i započinje novi napad gostiju #HajBro pic.twitter.com/kodJhCytcB — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 3, 2017

16′ – VELIKE DVIJE PRILIKE ZA HAJDUK! Opalio je najprije Vlašić s iskosa s 15 metara, Ronnow je obranio. Na odbijenu je loptu natrčao Kožulj, ali opet je golman gostiju bio siguran.

16 Sjajne dvije prilike za hajdukovce, no danski vratar sačuvao je svoju momčad, a Poljud je u teško deliriju #HajBro — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 3, 2017

13‘ – Pokušao je Futacs glavom, ali otišla je lopta pored gola.

12′ – Opalio je s 25 metara Mukhtar, ali otišla je lopta visoko preko gola.

11′ – Vlašić je pokušao s ruba kaznenog prostora, ali obranio je to Ronnow.

9′ – Dobro je ubacio Vlašić u sredinu, golman Bröndbyja je slabo reagirao, ali nisu to uspjeli iskoristiti hajdukovci.

4′ – Sijevnuo je udarac Kožulja iz daljine, ali nije bilo preciznosti.

3′ – Neugodan centaršut Larssona s desne strane, ali nisu to dobro pratili njegovi suigrači.

1′ – Odmah su zaprijetili gosti. Pucao je Wilczek iskosa s desne strane, ali obranio je Stipica.

1′ – POČELA JE UTAKMICA.

0′ – Atmosfera na Poljudu je veličanstvena, tribine grme.

0′ – Zbog ozljede u sastavu Hajduka nema ni Frana Tudora.

0′– Na teren Poljuda su izašli zlatni vaterpolisti, hrvatski reprezentativci koji su prije nekoliko dana postali svjetski prvaci.

Na poljudski stadion upravo su izašli svjetsko vaterpolski prvaci, reprezentacija Hrvatske. Cijeli Poljud je na nogama…#HajBro — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 3, 2017

0′ – Veliki šok za Hajduk prije utakmice. Zbog viroze je otpao Josip Radošević kojeg će u udarnoj momčadi zamijeniti Kožulj.