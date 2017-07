HAJDUK PUTUJE U SOFIJU S PREDNOŠĆU: Futacs junak pobjede bijelih, Torcida skandirala protiv ‘Purgera’

Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige u Dugopolju protiv Levskog došli do pobjede 1-0. Jedini gol na susretu djelo je mađarskog napadača Futacsa iz kaznenog udarca u 24. minuti.

HAJDUK – LEVSKI 1-0

HAJDUK: Stipica, Memolla, Borja López, Nižić, Fran Tudor, Barry Hamza, Radošević, Gentzoglou (Kožulj, 66), Vlašić (Pešič, 86), Futács, Erceg (Ohandza, 88).

LEVSKI: Mitrev, Cvetković, Jablonsky, Pirgov, Goranov, Procházka, Panajotov (Adeniji, 83), Stelian Rosu, Francis Narh, Vutov (Jordi Gómez, 69), Junior Mapuku (Sergiu Bus, 67).

STRIJELCI: 1-0 Futács (24-pen).

SUDAC: Mohammed Al-Hakim (Švedska)

STADION: SC Hrvatskih vitezova u Dugopolju

GLEDATELJA: 5.000

Hajduk u Sofiju putuje s prednošću od 1-0. I to je ono što je najbitnije. Stadion “Hrvatskih vitezova”, budući da se na Poljudu održava festival elektronske glazbe Ultra u četvrtak je disao za Hajduk. Torcida je napravila sjajnu atmosferu, minus im je skandiranje “purgerske pi*ke” po samom završetku dvoboja, ali to se dogodilo zato što navijači Levskog žele biti prijatelji s Bad Blue Boysima, koje tako nešto ne interesira. Radi se o čistom navijačkom “koloritu”.

Hajduk zasluženo pobijedio, ali…

Što se tiče samog dvoboja, Hajduk je zasluženo pobijedio, ali rezultat iz Dugopolja ipak ne sugerira miran uzvrat. Bijeli su mogli i do veće, sigurnije pobjede, imali su prilika za bolji rezultat, ali za utjehu im ostaje minimalna pobjeda i spoznaja da su kvalitetnija momčad od skromnog Levskog koji nije pružio neku bajnu partiju pred svojih 200-tinjak navijača, koji su bili ograđeni trostrukim kordonom policije.

Bugari su držali defanzivni segment, ali u kreativnom su bili inferiorni naspram Hajduka. Tvrdu utakmicu, pravu šahovsku partiju gledali smo gotovo 50 minuta dvoboja. U drugom dijelu Hajduk je stvorio više prilika, Bijeli su natjerali Mitreva na nekoliko ozbiljnih intervencija, ali na kraju ostaje otvoren uzvrat na praznom stadionu u Sofiji. Ipak, Hajduk je u prednosti, maloj, ali bitnoj, jer je ostao čiste mreže u domaćem dvoboju.

Levski je imao veći posjed lopte u svojim nogama, ali manje šansi. Nisu bugarski nogometaši bili nešto raspoloženi u kreativi na travnjaku, ali to je zasluga Joana Carrilla koji je odlično složio taktiku koja je bila veliki zalogaj za Levski.

Bijeli bili napadački ambiciozniji

Iako je u prvom poluvremenu bilo je malo akcija koje su navijače podigle na noge, Hajdukovci su mogli zadovoljni otići na odmor jer su imali vodstvo 1-0. Domaći nogometaši su od samog početka imali više napadačkih ambicija od bugarskih gostiju, ali bila je to jalova igra, bez pravih prigoda. Ipak, u 24. minuti Hajduk je poveo.

Vlašić je dobro otvorio polukontru i na desnom boku je uposlio je Tudora, koji ostavlja loptu za Gentzogloua, a njega u kaznenom prostoru ruši bugarski stoper Pirgov. Švedski sudac je odmah pokazao na bijelu točku, a strijelac iz penala bio je Futacs.

Do kraja poluvremena Hajduk je još dva puta zaprijetio. U 39. minuti Hamza je sa vrha kaznenog prostora pucao pored gola, a u 44. Futacs nije iskoristio dobro ubacivanje Radoševića. Centarfor domaćina previše je oklijevao i bugarski branič je uspio izbaciti loptu u korner.

Hajdukovci imali tri šanse za povećanje vodstva od 52. do 62. minute

U nastavku, u razdoblju od 52. do 62. minute, Hajdukovci su imali tri šanse za povećanje vodstva. Prvo je u 52. minuti Gentzoglou odlično uposlio Futacsa čiji udarac zaustavlja vratar Mitrev.

Potom je Vlašić u 57. pucao iz slobodnog udarca, vratar gostiju uspio je obraniti, a odbijenu loptu Radošević iz blizine ne uspijeva poslati u mrežu. I u 62. minuti Erceg je odlično pucao sa 20 metara iskosa, ali golman Mitrev ponovno je na mjestu.

Posljednju priliku Hajduk je imao u 80. minuti kada je Vlašić “promiješao” četvoricu gostujućih igrača, ali sa desetak metara u padu puca pored vratnice. Jedinu prigodu gosti su imali u 79. minuti kada je Panajotov sa deset metara glavom pucao iznad vratnice.

Uzvrat je za tjedan dana, 20. srpnja, u Sofiji.

Maccabi Tel Aviv (Izr) – KR (Isl) 3-1

Kairat (Kaz) – Skenderbeu (Alb) 1-1

Irtišh (Kaz) – Crvena zvezda (Srb) 1-1

Ružomberok (Slk) – Brann Bergen (Nor) 0-1

Rabotnički (Mak) – Dinamo Minsk (Blr) 1-1

Škendija (Mak) – HJK Helsinki (Fin) 3-1

Kalju Nomme (Est) – Videoton (Mađ) 0-3

Brondby (Dan) – VPS (Fin) 2-0

Altach (Aut) – Dinamo Brest (Blr) 1-1

Liepaja (Lat) – Suduva (Lit) 0-2

Apollon Limassol (Cip) -Zaria (Mol) 3-0

Vaduz (Lih) – Odd Grenland (Nor) 0-1

Haugesund (Nor) – Lech Poznan (Polj) 3-2

Ostersunds (Šve) – Galatasaray (Tur) 2-0

Gabala (Aze) – Jagiellonia (Polj) 1-1

Valletta (Mal) – Utrecht (Niz) 0-0

Astra (Rum) – Zire (Aze) 3-1

Progres Niedercorn (Luk) – AEL (Cip) 0-1

Beitar Jerusalem (Izr) -Botev (Bug) 1-1

IFK Norrkoping (Šve) – Trakai (Lit) 2-1

Slovan Bratislava (Slk) – Lyngby (Dan) 0-1

HAJDUK (HRV) – Levski Sofija (Bug) 1-0

Sturm Graz (Aut) – Mladost (CG) 0-1

Trenčin (Slk) – Bnei Yehuda (Izr) 1-1

Aberdeen (Ško) – Široki Brijeg (BiH) 1-1

Cork City (Irs) – AEK Larnaca (Cip) 0-1

Željeznicar (BiH) -AIK Stockholm (Šve) 0-0

OSIJEK (HRV) – Luzern (Švi) 2-0

Ferencvaros (Mađ) – Midtjylland (Dan) 2-4

Panionios (Grč) – Gorica (Slo) 2-0

Shamrock (Irs) -Mlada Boleslav (Češ) 2-3

Igrano u srijedu:

Inter Baku (Aze) – CS Fola Esch (Luk) 1-0

NAPOMENA: Uzvratni susreti su 20. srpnja

UŽIVO:

94′ – GOTOVA JE UTAKMICA:

90′ – Sudačka nadoknada je 4 minute.

86′ – Iz igre je izašao danas odlični Erceg, a zamijenio ga je Ohandza, adut Hajduka s klupe koji zna kako zabiti gol. Ima i nadimak kod navijača Hajduka. Spasitelj bijelih.

86′ – Nogometaši Levskog sada brzo izvode loptu i idu prema naprijed. Žuri im se zabiti gol, vrijeme radi protiv njih.

82′ – Iz igre je izašao nervozni Panayotov, a ulazi Adenij.

80′ – Što je sad napravio Vlašić? Zvijezda bijelih prošla je nekoliko igrača, osvojila s loptom u nogama 20-etak metara, sama ušla u kazneni prostor i pucala pored desne vratnice. Zaslužio je Vlašić gol nakon ovog.

76′ – Hamza je pokušao podvaliti loptu Futacsu iza obrane Levskog, ali sudac Al-Hakim svirao je prekršaj hajdukovca.

74′ – Opasan trenutak za Hajduk i Stipicu. Lopez je lošije reagirao, lopta mu je prošla preko noge i otišla u korner tik uz desnu vratnicu.

72′ – Hamza je dobio žuti karton. Ljuti se Joan Carrillo zbog toga.

70′ – Levski je promijenio formaciju u 4-2-3-1.

64′ – Gužva na terenu. Vutov i Nižić “zakačili” su se nakon što je Vutov pao na travnjak. Bilo je tu guranja, pao je i pokoji “udarac”. Javnu opomenu dobio je Vutov, kao i Nižić, peti je to žuti karton za Levski u ovom dvoboju.

56′ – Nema popusta za one koji ne igraju nogomet, nego imaju namjeru rušiti svoje protivnike. Goranov je udario Tudora laktom s očiglednom namjerom i sudac Al-Hakim mu je dao žuti karton nakon kratkog razmišljanja. Ispravna odluka švedskog suca. Odmah zatim žuti karton dobio je i Panajotov.

52′ – Sjajna prilika za Hajduk! Vlašić je ostavio loptu Savvasu, koji sjajno pronalazi Futacsa. Mađar je pucao, ali Mitrev mu je obranio udarac.

50′ – Sad je Vlašić izveo slobodni udarac s nekih 23 metra, ali sjajno je to skinuo Mitrev.

47′ – Vlašić se sjurio u kazneni prostor Levskog s desne strane, pao je na travnjak, ali sudac pušta igru. Nema govora o kaznenom udarcu.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Hajduk je u prvom dijelu imao više od igre, možemo konstatirati kako su bijeli bili malo bolji. Iako, nogometaši Levskog čvrsto stoje na terenu, Splićani dosta teško probijaju taj obrambeni bedem. Bugarski nogometaši brzom promijenom strana žele ugroziti bokove bijelih. Statistiku prvog poluvremena utakmice Hajduk – Levski na stadionu ‘Hrvatskih vitezova’ možete vidjeti dolje.

38′ – Dobra ideja Hamze koji je potegao jedan napad koji se Hajduku izrodio nakon presječene lopte na sredini terena. Hamza je vukao nekih 20 metara, pucao u desnu stranu malo iz kosa, lopta je išla uz vratnicu.

31′ – Utakmica je dosta čvrsta i Levski dobro zatvara sve prolaze prema svome golu. Osim penala, Hajduk je uz dosta muke probijao obranu Bugara. Levski, pak, vrlo rijetko uspije povezati dva ili tri dodavanja, sve pokušaje su do sada presjekli Hajdukovi nogometaši.

24′ – GOOOL: Futacs je mirno u lijevu stranu zabio za 1-0. Mitrev nije imao nikakve šanse, bacio se u suprotnu stranu.

23′ – Kazneni udarac za Hajduk. Pirgov, koji je ranije imao problema s Vlašićem, napravio je penal na Savvasu.

20′ – Hamza je dodao za Savvassa, koji lijepo propušta loptu do rastrčanog Frana Tudora na desnoj strani. Mladi Hajdukov desni bek tražio je nekog u kaznenom prostoru, ali Levski se nekako uspio obraniti. Zatim je Erceg izveo sjajan solo prodor pretrčavši 40-ak metara. Zaustavio ga je Jablonski, koij je za prekršaj zaradio žuti karton.

19′ – Hamza je dodao za Savvassa, koji lijepo propušta loptu do Tudora na desnoj strani. Mladi Hajdukov desni bek tražio je nekog u kaznenom prostoru, ali Levski se nekako uspio obraniti. Zatim je Erceg izveo sjajan solo prodor pretrčavši 40-ak metara. Zaustavio ga je Jablonski, koij je za prekršaj zaradio žuti karton.

15′ – Momčadi su postavljene dosta defanzivno i igrači su na oprezu na početku utakmice. Obje momčadi dosta lako rješavaju protivničke napade. Vidi se da je Levski ozbiljna momčad i da Hajduku neće biti lako.

11′ – Hamza je sad pogriješio, a nije da nije imao kome dodati. Povukao je veznjak Hajduka jedan napad, došao na nekih 20 metara od gola i onda krivo dodao. Imao je Futachsa s lijeve i Vlašića s desne strane, a ispred sebe trojicu obrambenih igrača Levskog.

8′ – Sjajna reakcija Vlašića! Nikola je sjajno primio loptu leđima u suparničkom šesnaestercu, okrenuo se i svojeg čuvara poslao po ćevape, ali je pucao neprecizno i pored gola. Dimitar Pirgov će imati puno problema s njime danas. Vlašić će i ove sezone biti jedan od ključnih igrača bijelih.

4′ – Vlašić je pokušao uposliti Futacsa, ali čisti to obrana Levskog.

2′ – Levski je kreirao opasan napad. Lopta je bila ubačena s lijeve strane, iz lijevog kuta, a kratak je bio mapuku. Nižić i Tudor su bili u blizini, ali nismo baš sigurni da bi uspjeli spriječiti gol da je lopta došla do napadača Levskog. Sreća pa je lopta centrirana u šesnaesterac Hajduka prošla sve i nije dirala nikoga.

1′ – Na utakmici ima dosta poznatih lica, pa tako Hajduk nisu propustili bodriti niti Bojan Bogdanović i kapetan Hrvatske Roko Leni Ukić.

1′ – POČELA JE UTAKMICA: Glavni sudac na današnjoj utakmici bit će Šveđanin Mohammed Al-Hakim. Pomoćni suci bit će Daniel Gustavsson (ŠVE) i Fredrik Klyver (ŠVE).

20.26 – Igrači Hajduka i Levskog izašli su na travnjak. Na stadionu u Dugopolju vlada ludnica.

19.00 – Objavljen je početni sastav Hajduka za večerašnju utakmicu, čini se da Bijeli neće puno čekati i da kreću u napad od prve minute.

18.06 – Velike mjere osiguranja vladaju pred u Dugopolju. Kako piše Dalmatinski portal oko 30 policijskih kombija nalazi se ispred stadiona. Također i kod hotela gdje se smješten dio navijača Levskog nalazi se dosta policije.

EL, Hajduk Split v Levski Sofia

Mjere osiguranja su ogromne, policija čuva sva križanja oko stadiona, mogli bismo prebrojiti preko 30 kombija, a organi red su stigli iz Zagreba, Karlovca…

Tribine stadiona Hrvatski vitezovi su odavno rasprodane tako da Bugare očekuje paklena atmosfera. U Hajduku ne bježe od uloge favorita, a trener Joan Carrillo neće moći računati tek na lakše ozlijeđene Tomu Bašića i Ivu Grbića.

“Analizirali smo suparnika, očekujemo jak klub s poviješću, pratili smo njegove utakmice prvog pretkola protiv Sutjeske. Jako cijenimo Bugare, ali ćemo ih pobijediti. U Dugopolju igramo utakmicu ne od 90, nego od 180 minuta, dakle očekujem da budemo bolji ukupno u dvije utakmice. Želimo proći, to bi za mene bila pobjeda”, poručio je Carrillo dan uoči utakmice.

Bolji nego prošle sezone

Španjolski stručnjak je uvjeren da je momčad bolja nego na kraju prošle sezone.

“Razlika je jasna. Imamo nekolicina novih igrača. Kako dani prolaze, igrači su sve više uvjereni u moje ideje. Smatram da je Hajduk bolji nego što je bio prošle sezone. Momčadski smo sigurno napravili koji korak naprijed”, naglasio je Carrillo.