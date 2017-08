NOĆ IZNENAĐENJA U EUROPI: Vardar izbacio Fenerbahče i stigao do povijesnog uspjeha, ispao i Ajax

Nogometaši skopskog Vardara priredili su najveće iznenađenje kvalifikacija za Europsku ligu izbacivši turskog velikana Fenerbahče.

Nakon skopskih 2-0, Vardar je u Istanbulu pobijedio 2-1 i prvi put u povijesti plasirao se u grupnu fazu nekog europskog natjecanja.

Fenerbahče je najavljivao veliki preokret i prolaz dalje. Međutim, Vardar je odigrao još jedan čudesan meč. Makedonci su se hrabro postavili, ali je Fener u 61. minuti poveo golom Romana Neustadtera. Kada se očekivao žestok napad na gol makedonskog sastava, gosti su sedam minuta kasnije izjednačili preko Jigaurija. U trećoj minuti sudačke nadoknade Vardar je potvrdio prolaz golom Gligorova.





Vardar je sjajno ušao u ovu sezonu. Prvo je izbacio Malmo, pa do 75. minuti uzvratne utakmice držao protiv Kopenhagena četvrto pretkolo Lige prvaka. Na koncu nije uspio, pa je preselio u kvalifikacije Europske lige gdje je za protivnika dobio Fener. Činilo se kako će turski velikan rutinski do plasmana u natjecanje po skupinama, no Vardar je šokirao bogate Turke.

Iznenađenje je priredio i švedski Ostersund izbacivši PAOK. Nakon što su Grci kod kuće slavili 3-1, Ostersund je pred svojim navijačima pobijedio 2-0 i zbog više golova u gostima prošao je dalje. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Saman Ghoddos (71, 77). Za goste je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Marin Leovac.

Od Europe se oprostio i Ajax koji je prošle sezone igrao u finalu ovog natjecanja. Ajax je na gostovanju u Norveškoj izgubio od Rosenborg 2-3 nakon domaćeg poraza 0-1.

Rezultati uzvratnih susreta završne runde kvalifikacija za Europsku ligu:

Skenderbeu (Alb) – DINAMO (HRV) 0-0 (prva utakmica 1-1)

HAJDUK (HRV) – Everton (Eng) 1-1 (prva utakmica 0-2)

Austria Beč (Aut) – OSIJEK (HRV) 0-1 (prva utakmica 2-1)

Dynamo Kijev (Ukr) – Maritimo (Por) 3-1 (prva utakmica 0-0)

AEK Larnaca (Cip) – Viktoria Plzen (Češ) 0-0 (prva utakmica 1-3)

RB Salzburg (Aut) – Viitorul Constanta (Rum) 4-0 (prva utakmica 3-1)

Maccabi Tel Aviv (Izr) – Altach (Aut) 2-2 (prva utakmica 1-0)

Zenit St Petersburg (Rus) – Utrecht (Niz) 2-0 prod. (prva utakmica 0-1)

Šeriff Tiraspol (Mol) – Legia Varšava (Polj) 0-0 (prva utakmica 1-1)

Oleksandrija (Ukr) – BATE Borisov (Blr) 1-2 (prva utakmica 1-1)

Ostersunds (Šve) – PAOK (Grč) 2-0 (prva utakmica 1-3)

Fenerbahče (Tur) – Vardar (Mak) 1-2 (prva utakmica 0-2)

Suduva (Lit) – Ludogorets (Bug) 0-0 (prva utakmica 0-2)

Videoton (Mađ) – Partizan (Srb) 0-4 (prva utakmica 0-0)

AEK (Grč) – Club Brugge (Bel) 3-0 (prva utakmica 0-0)

Midtjylland (Dank) – Apollon Limassol (Cip) 1-1 (prva utakmica 2-3)

Athletic Bilbao (Špa) – Panathinaikos (Grč) 1-0 (prva utakmica 3-2)

Braga (Por) – FH (Isl) 3-2 (prva utakmica 2-1)

Marseille (Fra) – Domžale (Slo) 3-0 (prva utakmica 1-1)

Rosenborg (Nor) – Ajax (Niz) 3-2 (prva utakmica 1-0)

Škendija (Mak) – Milan (Ita) 0-1 (prva utakmica 0-6)