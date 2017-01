RAZBIO IH KAO ČUNJEVE: Pogledajte zbog čega je najbolji danski rukometaš dobio crveni karton

Rukometaši Danske i Njemačke zadržali su maksimalni učinak na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Njemačka je, očekivano, svladala Bjelorusiju u 4. kolu, bilo je 31:25 za europske prvake.

Bjelorusi su držali korak s aktualnim europskim prvacima u prvom poluvremenu koje je završilo 16:16. No, Nijemci su već u 37. minuti stvorili prednost od četiri pogotka koju su do kraja utakmice povećali do konačnih +6 (31:25). Najbolji strijelci Njemačke bili su Uwe Gensheimer sa osam i Steffen Fath sa šest golova.

U posljednjoj utakmici 4. kola u skupini C naši rukometaši će od 20.45 sati protiv Čilea tražiti četvrtu uzastopnu pobjedu. No, bez obzira na ishod tog dvoboja, hrvatska reprezentacija će u petak (17.45 sati) protiv Njemačke igrati utakmicu za prvo mjesto u skupini.



Danska se namučila protiv Bahreina

U skupini D, Danska se namučila protiv Bahreina, dobila na kraju sa četiri razlike 30:26. Umjesto da odmara najbolje igrače, danski izbornik morao igrati s najjačom postavom. Nije išlo bez problema, Mikkel Hansen je dobio crveni karton, a Lasse Andersson, sjajan srednji vanjski, ozlijedio je koljeno.

Danci su vodeći u skupini D, s kojom se u osmini finala križaju hrvatski rukometaši, a u posljednjem kolu igraju protiv Katara.