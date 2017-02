NJEMAČKA I BAYERN U ŠOKU: Legenda kluba naprasno donijela odluku koju apsolutno nitko nije očekivao

S njemačkim prvacima osvojio je sedam naslova u Bundesligi, šest kupova i Ligu prvaka

Bivši kapetan njemačke nogometne reprezentacije i aktualni kapetan Bayerna Philipp Lahm (33) odlučio je na kraju sezone okončati profesionalnu karijeru.

Kako piše njemački Bild, Lahm je svoju odluku priopćio čelnicima Bayerna, a to ujedno znači da neće odraditi aktualni ugovor do kraja s obzirom da mu on istječe u ljeto 2018. godine.

Također, Bild otkriva i da je legendarni branič iznenadio čelnike kluba odbijanjem ponude da preuzme funkciju sportskog direktora.



Die ganze Geschichte hinter dem Lahm-Hammer. Morgen in @SPORTBILD pic.twitter.com/en3LPEIgns — Christian Falk (@cfbayern) February 7, 2017

Neumorni bek, koji je kod Pepa Guardiole igrao i na poziciji veznog igrača, proteklog je vikenda upisao 500. nastup u Bundesligi u dresu Bayerna čime je ušao u povijest kluba.

Lahm je s njemačkim prvacima osvojio sedam naslova u Bundesligi, šest kupova i Ligu prvaka. S Njemačkom je 2014. postao prvak svijeta.