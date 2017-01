NIŠTA OD TROSTRUKE KRUNE: ‘Tako je to u nogometu, dobro smo igrali, ali nismo imali sreće’

Nogometaši Celte i Reala odigrali su 2-2 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala španjolskog Kupa Kralja, čime je momčad iz Viga izborila mjesto u polufinalu.

Trener Zinedine Zidane, jasno, bio je razočaran ovakvim raspletom utakmice.

NIJE POMOGLA NI RONALDOVA GOLČINA IZ SLODOBNJAKA: Real ispao iz Kupa, Celta šokirala Zidaneovu momčad

“Bili smo blizu, odigrali smo doličnu utkamicu, ali na kraju moram čestitati suparniku. Razočarani smo pogotovo nakon svega što smo napravili”, kazao je Zidane.



“Kada igrate loše i ispadnete uvijek se može nekoga za to okriviti, ali danas to nije slučaj. Stvarali smo prilike, ali nismo zabijali. Promijenit ćemo to. Uvijek isto govorim. Ne znam zašto se ovo događa, ali nisam zabrinut niti ljut. Nogomet je takav i moramo gledati prema naprijed”, dodao je Francuz.

Mateo Kovačić odigrao je 90 minuta u dresu Reala.

“Dobro smo igrali. Gol nas nije htio, a oni su imali sreće. Tako je to u nogometu. Sve smo dali od sebe za prolazak dalje, ali nije išlo i mislim da nismo imali sreće”, kazao je Kovačić.

“Uvijek smo u jednom trenutku umorni, nekad se radi o psihičkom zamoru, a nekad o fizičkom no to nije izlika. Možemo biti ponosni, a sada je vrijeme da se okrenemo prvenstvu i Ligi prvaka”, poručio je Vatreni dodajući kako je njegov suigrač Danilo odigrao odlučnu utakmicu iako je zabio autogol.