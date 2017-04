NIKO KRANJČAR SASVIM OTVORENO: ‘Neću se vratiti u HNL, ne želim opet prolaziti sva ta vrijeđanja’

Bivši hrvatski reprezentativac Niko Kranjčar u Hrvatskoj promovira Europsko prvenstvo do 17 godina. Igrač Glasgow Rangersa oporavlja se nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta. Škoti ga čekaju, a Kranjčar se nema namjeru vratiti u HNL, čak niti da bi jednog dana odigrao oproštajnu sezonu.

“Puno sam toga prošao i neću se vratiti. Ispada da omalovažavam HNL, no upravo suprotno. Hrvatska liga mi je bila odskočna daska, tu sam postao igrač. Sad ne bih želio nekom klincu uzimati mjesto, to mi nije u interesu”, pojasnio je Niko Kranjčar koji je jedan od onih koji su nosili dres dva najveća hrvatska kluba, Dinama i Hajduka.

KAKAV BI TO POVRATAK BIO: Niko Kranjčar još uvijek nije prekrižio igranje za hrvatsku reprezentaciju

“Dok sam bio u Dinamu vrijeđali su me s jedne strane, a kad sam otišao u Hajduk, vrijeđala me skoro cijela država. Ne bih to želio ponovno prolaziti”, dodao je Kranjčar za SN.



No, još nije prekrižio Vatrene, hrvatsku reprezentaciju za koju je odigrao 81 utakmicu i zabio 16 golova.

‘Dok god budem igrao, nadat ću se pozivu’

“Dok god budem igrao, nadat ću se pozivu. Znam da ima puno mlađih ispred mene, ali ako se vratim u formu, rado bih opet odjenuo dres Vatrenih. Da nisam bio ozlijeđen, išao bih na SP 2014. godine”, smatra 32-godišnji Kranjčar.

O svojoj karijeri u kojoj je, nakon odlaska iz Hrvatske igrao za Portsmouth, Tottenham, kijevski Dinamo, QPR, NY Cosmos i Glasgow Rangers, Niko je kazao:

“Zadovoljan sam postignutim u karijeri. Mogao sam puno više, ali i puno manje. Igrat ću dok budem imao ambicije. Ne znam hoću li ostati u nogometu nakon karijere, ali sigurno će mi trebati dobar odmor, jer sam puno toga prošao. No, uvijek ću igrati, ako ništa drugo, onda s prijateljima.”