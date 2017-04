NEVJEROJATNA ŽIVOTNA PRIČA ‘NOVOG POGBE’: ‘Otišao sam od kuće, roditelji su mislili da sam mrtav, a danas igram u Serie A’

Pescara je prošlog vikenda uzela bod velikom Milanu, a u dresu “fenjeraša” Serie A zaigrao je i 18-godišnji Mamadou Coulibaly, koji ima zanimljivu životnu priču.

Njegov put do Italije bio je stvarno čudan.

“Otišao sam od kuće s ruksakom na leđima. Roditelji su mislili da sam u školi. Nisam im se javljao tri, četiri mjeseca, na kraju su bili uvjereni da sam mrtav”, kazao je Coulibaly u kojemu Talijani vide “novog Pogbu”.

Otac nije želio da mu sin bude nogometaš

Razlog odlaska? Ne toliko neimaština, već činjenica da se otac nije slagao s idejom da mu sin postane nogometaš.



“Za njega je škola bila važnija, mi smo obitelj u kojoj ima puno učitelja. Lagao mi je da će me voditi u neki europski klub, samo da bi me ušutkao”, nastavlja ovaj mladi Senegalac.

“They thought I was dead." Mamadou Coulibaly: I risked my life so I could play football – https://t.co/oOZLDZMZy0 pic.twitter.com/qz3l2L5qgE — Squawka News (@SquawkaNews) April 4, 2017

Nakon što je autobusom stigao iz Dakara u Maroko, nastali su problemi.

“Nisam imao novca za brod, pa sam spavao u luci u Maroku. Jedan čovjek me vidio i pitao zašto spavam na ulici. Rekao sam mu kako želim ići u Europu, a on me nakon par dana opet pronašao i rekao mi kako se mogu ukrcati u brod koji ide za Francusku. Na tom je brodu koji je prevozio hranu bilo još 20 ljudi. Znao sam samo da želim igrati nogomet”.

‘Nisam poznavao nikoga, nisam imao dokumente, spavao sam na ulici’

Prvi doticaj s Italijom, Coulibaly je imao u Livornu.

“Bio je to težak trenutak za mene. Tražio sam klub, doveo me jedan čovjek koji me vidio na plaži kako igram nogomet, ali je iznenada nestao. Kad sam se probudio, njega nije bilo u hotelu. Nisam nikoga znao, nisam govorio talijanski, nisam imao dokumente. Očito je u tome bio problem”, nastavio je mladi Senegalac svoju priču.

Malo njih izdržalo bi ono što je on prošao.

“Spavao sam na ulici, bio sretan kad bih dobio sendvič. Stigao sam do Rima, a onda su mi rekli da ima dosta Senegalaca u Pescari. Uspio sam se prošvercati u vlaku kako bih stigao do tamo. No, izašao sam na krivoj stanici, uhvatila me policija i odvela u Montepagano, tamo sam spavao”.

Coulibalyja nije obeshrabrila činjenica da nije prošao na probama u nekoliko klubova.

‘Naučio sam igrati na ulici i gledajući TV’

“Bio sam u Ceseni, Sassuolu, Romi, Ascoliju, nitko me nije želio. Naučio sam igrati nogomet na ulicama u Senegalu, a ostale pokrete sam ‘skidao’ preko TV-a. Uspio sam u Pescari”.

Utakmica protiv Milana puno mu znači.

“Pokazala mi je da ću jednoga dana igrati na razini na kojoj su ti igrači. Siguran sam u to. Milan je jedna od momčadi koje mi se sviđaju. Pored njih, volim Francusku i Manchester United.”

Čak je i Mamadouov otac prihvatio životni izbor svog sina.

“Ispričao sam mu se, a on mi je rekao kako je sretan zbog mene. Prije dvije godine nisam mu mogao reći da idem u Francusku, jer bi me vratio u Senegal. Nedostaje mi obitelj, nisam ih vidio dvije godine. Majka je mislila da sam mrtav. Sad sam na putu da ispunim svoj san”, kazao je Coulibaly.