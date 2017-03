NEVEN SPAHIJA EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Nisam očekivao da će se Dario Šarić tako brzo prilagoditi na NBA, ali on jednostavno briljira’

Neven Spahija prvi je i zasad jedini hrvatski trener u NBA ligi. Bivši hrvatski izbornik već je treću sezonu pomoćnik Mikea Budenholzera u Atlanta Hawskima. Pedesetčetverogodišnji šibenski stručnjak, koji je prije odlaska u NBA imao respektabilnu karijeru u Europi, bio državni prvak u čak šest zemalja i osvajač Eurokupa, iz “prve ruke” svjedoči hrvatskom košarkaškom preporodu u NBA ligi.

Spahija prati Darija Šarića od njegovih prvi košarkaških koraka u Šibeniku i bio je veliki zagovornik njegovog što ranijeg dolaska u NBA. No, igre kakve pruža Šarić posljednjih tjedana, iznenadile su sve, pa i Nevena Spahiju…

‘Philadelphia ga je htjela i čekala’

“Načitali ste se mojih izjava da je Dario već prije trebao biti u NBA ligi. Iskreno, nisma očekivao njegovu ovakvu ‘eksploziju’ već u prvoj sezoni. Vidim ga vrlo daleko, iako su iza njega dvije turbulentne sezone u turskom Efesu. Priznajem, nisam očekivao da će se na NBA ligu adaptirati tako brzo. Nakon All Stara vikenda Šarić jednostavno briljira”, oduševljen je Spahija.





Uistinu, u posljednjih 11 utakmica, hrvatski je košarkaš podignuo svoju statistiku i ima 18,9 poena i 8,3 skokova. Šarić je toliko dobar da su Sixersi otpustili turskog reprezentativca Ersana Ilyasovu, zbog kojega je u prvom dijelu sezone, Šarić u igru ulazio s klupe.

ČUDESNI ŠARIĆ BRILJANTAN I PROTIV WARRIORSA: Sjajni hrvatski rookie najbolji i protiv najboljih

Puno se govorilo o poziciji koju Šarić treba igrati u Sixersima?

“Njegova pozicija je ‘četvorka’, ‘power forward’, ali njegova napadačka rola je kao da igra na poziciji ‘tri. Mislim da je to što sad igra – to. Philadelphia ga je htjela, čekali su ga, trener mu vjeruje, sve mu se otvorilo. Nema veze što je prvi ‘pick’ drafta Ben Simmons ozlijeđen, uvjeren sam da on i Dario mogu sjajno igrati zajedno.”

‘Mnogi analitičari i dalje vide Embiida kao novaka godine’

Možda smo mi u Hrvatskoj i malo subjektivni kad je Dario u pitanju… Koliko je realno da Šarić osvoji nagradu za “rookieja godine”?

“Vrlo realno, iako dosta američkih analitičara i dalje vidi Joela Embiida s tom nagradom bez obzira što je odigrao tek 31 utakmicu u sezoni. Ali, ako Dario ovako nastavi, teško će Embiid, bez obzira što ga u NBA ligi vide kao superzvijezdu, osvojiti ovu nagradu.”

OVAKO SE NAJBOLJI KLANJA DARIJU ŠARIĆU: ‘On zaslužuje trofej za novaka godine’

‘Veliki talenti nemaju što čekati, moraju odmah doći u NBA’

Osim Darija, u svojoj ‘rookie’ sezoni blista i Ivica Zubac, prvi Hrvat u Lakersima oduševio je NBA svijet i prije svog 20. rođendana.

“Naravno da je iznenadio, ali njegove igre potvrđuju ono što uvijek govorim. Veliki talenti nemaju što čekati, moraju odmah doći u NBA! To potvrđuje primjer Dirka Nowitzkog, Tonyja Parkera, Giannisa Antetokounmpa. Klubovi za takve igrače otvaraju prostor”, pojašnjava Spahija i dodaje:

“Imam prijatelja koji je u Lakersima, jako Zubca vole tamo, presretni su što ga imaju. Momčad je u izgradnji, Zubac je došao u pravi trenutak. Ovo je najbolja situacija za njega i nećemo dugo čekati da postane standarni član prve petorke.”

‘Ne znam što se dogodilo s Hezonjom u Orlandu’

Nažalost, Dragan Bender, najviši izbor hrvatskog košarkaša na NBA draftu, kojeg su Phoenix Sunsi birali kao četvrtog, morao je na operaciju.

“Dobro je počeo sezonu, ali onda ga je presjekla ozljeda, uvijek je lutrija s time, moraš biti zdrav i spreman da bi igrao. Vjerujem da će nastaviti tu gdje je stao. Ne znam što se dogodilo s Hezonjom, ali nešto se tamo veliko dogodilo da Mario igra u Orlandu manje nego lani. Ne znam o čemu je riječ, ali nije dobro”.

‘Možda Wizardsi neće moći platiti Bogdanovića’

Bojan Bogdanović, kojeg ste vodili u turskom Fenerbahçeu, uskoro bi mogao postati najplaćeniji hrvatski sportaš, u NBA ga čeka ugovor života. Blista otkako je prešao iz Netsa u Washington Wizardse.

“Za Bojana je bilo vidljivo iz aviona da mora promijeniti momčad i nakon razmjene igra fenomenalno. Netsi su bili nešto sasvim drugo, a Washington je momčad koja trenutačno igra najbolju košarku na Istoku. Samo neka tako nastavi, zadrži ovu razinu i u doigravanju. Čeka ga veliki ugovor, moguće je čak da ga Wizardsi, koji imaju dosta slobodnihi igrača na kraju sezone, neće moći zadržati. Najvažnije je da dobro igra, doći će velika ponuda.”

Samouvjerenost da, velike najave ne

S igračima koji tako igraju u najjačoj ligi svijeta, ponovno se, uoči Eurobasketa, najavljuje medalja koju hrvatska košarka na velikim natjecanjima nije osvojila duge 22 godine.

“Ako to rade mediji, nemam ništa protiv. Ovi momci trebaju doći samouvjereno na natjecanje, ali bez velikih najava. Ne treba po novinama najavljivati medalju, ali treba vjerovati u svoje sposobnosti. Postoje svi uvjeti da se napravi veliki rezultat”.

Prije nego što je Aleksandar Petrović preuzeo reprezentaciju uoči olimpijskih kvalifikacija u Torinu, Neven Spahija je bio u kombinaciji za povratak na izborničku klupu.

‘Aco je najbolji mogući izbor’

“Istina je da sa mnom nitko nije kontaktirao. Kad je Perasović lani u ožujku, travnju odbio, ja sam kazao kako s Atlantom imam ispunjen kompletan program do 20. srpnja i da je prekasno. Nitko me od sadašnje vodeće garniture HKS-a nije kontaktirao. To je jedina istina. Mene zanima samo uspjeh reprezentacije, otvoren sam za sve razgovore, a za izbornika je najbolje da je slobodan i neopterećen jer posla ima za cijelu sezonu, to je jedini ispravni put.”

Spahija je uvjeren da je sadašnji izbornik najbolje rješenje za hrvatsku reprezentaciju.

“Imamo najboljeg mogućeg izbornika, jako je važno da je iza Ace godina dana s ovim dečkima, važan je kontinuitet. Još od Repeše nismo imali trenera koji je dulje od godinu dana bio uz reprezentaciju. Važno je da izbornik kroz cijelu godinu bude uz momčad, ima tu posla, treba uložiti puno energije i izvan priprema. Trener koji vodi euroligašku momčad teško da se može na pravi način posvetiti reprezentaciji. Pretpripreme su ključne.”

‘Moji planovi su vezani za NBA’

Spahija je kao trener imao velikih klupskih uspjeha u Europi, bio je državni prvak s Cibonom, Krkom, Tau Ceramicom, Lietuvos Rytasom i Maccabijem, s Valencijom je osvojio Eurokup, ali dobro mu je u najjačoj ligi svijeta.

“Zasad su moji planovi vezani za NBA, prezadovoljan sam statusom, smjerom u kojemu se razvija franšiza Hawksa koji su dugo godina bili u sredini po kvailteti, ali je posljednjih sezona napravljen iskorak. Doduše, ovu sezonu smo mogli imati i koju pobjedu više”.

‘Warriorse je šokirala ozljeda Duranta’

Golden State Warriorsi su dolaskom Kevina Duranta postali najveći favoriti za osvajanje naslova, Kolike su im sad šanse nakon ozljede najboljeg strijelca?

“Ne može se ni za koga reći da će lagano osvojiti. Pa San Antonio ih je dobio 30 razlike na otvarnju sezone, oni su uigrani stroj, a Warriorsi su postali nova momčad s Durantom, nova mašina koja se tek trebala uigrati. U odnosu na prošlu sezonu nema nekoliko važnih igrača, poput Harrisona Barnesa i Andrewa Boguta… Nisu ista momčad s Durantom ili bez njega, njegova ozljeda ih je toliko šokirala i poremetila kemiju.”

U Istočnoj konferenciji Cleveland ne dominira kao prošlih godina.

“Odlični su, prije svih Boston i Washington, tu smo mi i Toronto, Miami ima čudesnu sezonu, Detroit je odličan, ali kad krene doigravanje, to je drugo natjecanje. Teško da će se netko uspjeti suprotstaviti LeBronu Jamesu“.

‘Nakon Super Bowla, nikad nisam vidio tužnije ljude’

Neven Spahija stanovnik je grada koji je ove godine doživio najšokantniji poraz u povijesti Super Bowla, Atlanta Falconsi su na nevjerojatan način, nakon vodstva 28:3 izgubili od New England Patriotsa. A bio bio to prvi naslov za Falconse i tek drugi za jednu profesionalnu momčad iz Atlante.

“Ma katastrofa, kakav poraz. Nikad nisam vidio tužnije ljude. Tuga se osjetila u svakom dijelu grada, kod svih, na cesti, u trgovini… Težak poraz”, opisao je Spahija trenutak u kojemu su se Falconsi našli s “krive strane” povijesti.