NET.HR DOZNAJE: HRS već ima kandidata za nasljednika Lina Červara, sin legendarnog rukometaša preuzima Kauboje?

Hrvatski rukometni savez uskoro će krenuti u potragu za novim prvim čovjekom stručnog stožera reprezentacije.

Kako stvari stoje, Lino Červar će drugi put napustiti kormilo hrvatske rukometne reprezentacije. Najavio je on svoj odlazak već poslije poraza od Francuske kada je rekao da je sa Savezom potpisao jednogodišnji ugovor i da je spreman podržati nasljednika. Iako je to izrekao vruće glave, Červar je dan kasnije jasno dao do znanja da je za njega ova avantura gotova.

“Zahvala svima, igračima koji su dali sve od sebe, kompletnom stožeru, logistici, Hrvatskom rukometnom savez i medijima koji su nam dali vjetar u leđa. Kad sam govorio o novom izborniku kojeg treba podržati, mislio sam da moramo iskoristiti potencijal. Trebamo izbornika koji je totalno posvećen poslu. Za Hrvatsku ću uvijek navijati, ali sad se moram povući u mir kruga obitelji. Pokušao sam dati sve. Kad bude došao drugi izbornik, bit ću uz njega”, poručio je Červar na današnjoj konferenciji novinare.





Hrvatskom rukometnom savezu sada predstoji posao traženja osobe koja će obnoviti snagu Kauboja i osigurati njihov nastup na sljedeća dva velika natjecanja – Svjetskom prvenstvu u siječnju iduće godine, a potom i na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020.

Javnost želi Balića

Prema anketi Net.hr-a čitatelji bi najradije na klupi voljeli vidjeti Ivana Balića, a malo lošije od njega stoje Irfan Smajlagić i Veselin Vujović.

Međutim, njihov glas teško da će doprijeti do čelnika Saveza. Oni navodno već imaju svog kandidata. Naime, kako doznajemo iz dobro upućenih izvora, novi izbornik mogao bi postati Hrvoje Horvat (40), trener Nexea i aktualni Červarov pomoćnik. Riječ je o sinu legendarnog Hrvoja Horvata Cvebe, koji je s reprezentacijom bivše Jugoslavije osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. te s bjelovarskim Partizanom bio prvak Europe.

U godinu dana od Dubrave do reprezentacije

Oni koji su dobro upućeni kažu da je riječ o velikom rukometnom entuzijastu koji taj sport živi 24 sata na dan. Posebno je poznat po analitičnosti i činjenici da odmah poslije završenih utakmica traži načine kako poboljšati igru svoje momčadi.

Ovaj rukometni trener zanat je pekao u Dubravi, a bio je i izbornik mlađih selekcija hrvatske reprezentacije. Njegov dugogodišnji dobar rad u Dubravi na kraju mu se isplatio te je nagrađen pozivom iz Nexea. Ubrzo je uslijedio i poziv od reprezentacije, a ostvare li se prognoze mogao bi uskoro postati prvi čovjek iste.