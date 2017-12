NET.HR DOZNAJE: Dinamov dragulj Dani Olmo zatražio hrvatsko državljanstvo kako bi mogao zaigrati za Vatrene

Sa 16 godina bio je kapetan i najbolji strijelac mlade momčadi Barcelone.

Španjolski nogometaš i član Dinama Dani Olmo (19) zatražio je hrvatsko državljanstvo, potvrđeno nam je iz Dinama.

Veznjak, rođen u katalonskom gradu Terrassa, tako će u budućnosti moći nastupati za hrvatsku nogometnu vrstu dobije li državljanstvo, ali i poziv od izbornika.

Olmo je u Dinamo došao prije malo više od tri godine kao najbolji mladi igrač Barcelone. Sa 16 godina bio je kapetan i najbolji strijelac mlade momčadi Barcelone, španjolski reprezentativac i jedan od najperspektivnijih igrača iz slavne La Masije.



Jedan od najboljih u HNL-u

“Razlog mog dolaska ovdje je vrlo jednostavan: dolazak u Dinamo je najbolja opcija za moj nogometni razvoj. U Dinamu su sjajni uvjeti za mlade igrače, odlično se radi i mladi igrači rano dobiju priliku u seniorskom nogometu. Znam igrače koji su igrali ovdje kao što Modrić, Halilović, Kovačić, Mandžukić, Lovren, a danas igraju u Realu, Barceloni, Interu, Liverpoolu i Atletico Madridu tako da je više nego jasno da se ovdje sjajno radi”, ispričao u to vrijeme 16-godišnjak.

U međuvremenu, izborio je mjesto u seniorskoj momčadi te je postao njezin standardan član. Ove je sezone nastupio u 15 prvenstvenih utakmica, u kojima je zabio četiri gola i asistirao za još toliko.

U prošlom kolu jedinim golom na utakmici donio je pobjedu modrima protiv Intera iz Zaprešića, čime je Dinamo pobjegao hajduku na +12.

“Bila je ovo teška utakmica, ali sretni smo što smo pobijedili. Inter je imao jako dobru obranu, bilo nam je dosta teško probiti se do njihovog gola. Na kraju smo upisali sva tri boda, to nam je najvažnije. Mislim da je cijela ekipa igrala dobro, ali sretan sam zbog svog gola. Pokušavali smo do zadnjeg trenutka doći do pogotka, uspjeli smo u tome i zadržali smo prednost na tablici. Sretni smo, bitno je da nastavimo tako”, poručio je poslije susreta trenutno jedan od najboljih igrača HNL-a.

S obzirom na to da je zatražio državljanstvo lako bi se moglo dogoditi da uskoro odijene dres mlade reprezentacije, a nastavi li se razvijati kao do sada mogao bi postati Vatreni.