NEMA SPAVANJA, U LOS ANGELESU IGRA HRVATSKA: Čekaju nas Vatreni protiv Meksika, a Rijeka dolazi na slavljenički derbi u Maksimir

Spušteni su zastori na Lige petice, ali ovog vikenda čekaju nas dva velika nogometna okršaja. Hrvatska nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Meksika u Los Angelesu, a Rijeka dolazi proslaviti naslov prvaka u Maksimir protiv Dinama. Cedevita i Cibona nastavljaju finalni okršaj za prvaka, a u nedjelju se vozi i legendarna utrka Formule 1 na Velikoj nagradi Monaca.

subota

Prva HNL, 36. kolo: Dinamo – Rijeka (19 sati)

U subotu se na Maksimiru, u posljednjem, 36. kolu 1. HNL igra derbi, trebala je to biti utakmica u kojoj će Dinamo i Rijeka u međusobnom obračunu odlučiti o naslovu prvaka. No, odlična Kekova momčad sve je riješila još prošlog vikenda, kad je pobjedom protiv Cibalije na Rujevici zadržala pet nedostižnih bodova pred Dinamom.

Riječani dolaze u Zagreb slaviti, Maksimir će biti obojan u boje kluba s Kvarnera, a gosti će primiti pehar za prvi, povijesni naslov prvaka.



Subotnji derbi je i uvertira za finale Kupa koji će Dinamo i Rijeka igrati u srijedu, 31. svibnja, u Varaždinu.

nedjelja

Prijateljska utakmica: Hrvatska – Meksiko (02:00)

U noći sa subote na nedjelju, hrvatska nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Meksika u Los Angelesu. Dvoboj je to kojemu se vesele iseljeničke zajednice u Kaliforniji. Izbornik Ante Čačić će na stadionu Colisem predstaviti “šareni sastav” s igračima mahom iz Prve HNL, bez najvećih zvijezda Vatrenih koje će se priključiti nakon ovog “izleta” za kvalifikacijski dvoboj 11. lipnja protiv Islanda.

Za tu utakmicu, izbornik će priključiti samo četvoricu igrača koji će nastupiti u Los Angelesu, to su Lovre Kalinić, Tin Jedvaj, Duje Čop i Ivan Santini.

Inače, Meksiko je momčad koja je dosad na velikim natjecanjima dva puta pobijedila Hrvatsku, bilo je to na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji (1:0) te 2014. godine u Brazilu (3:1). Nismo Meksikance zapamtili po dobrome, jer su Vatreni dva puta ispali u skupini kad su igrali protiv sastava ‘El Tri’.

Formula 1: VN Monaca (14:00)

U nedjelju se vozi najglamuroznija utrka Formule 1, Velika nagrada Monaca. Dosadašnji tijek sezone potvrdio je veliku izjednačenost vozača Lewisa Hamiltona i Sebastiana Vettela koji u ukupnom poretku vodi za tek šest bodova (104-98). Izjednačene su i momčadi Ferrari i Mercedes, potonji ima osam bodova više (161-153), a novi okršaj trebali bismo gledati na uskim ulicama Kneževine.

Ferrari je posljednji put tu slavio prije 16 godina, još dok je za volanom “propetog konjića” vozio legendarni, danas nažalost unesrećeni, Michael Schumacher.

Hamilton ima dvije pobjede na VN Monaca (2008., 2016.), dok je trenutno vodeći vozač u poretku Vettel slavio na ulicama Monte Carla 2011. godine.

Lewis Hamilton's Hair-Raising Lap, 2011 Monaco Grand Prix | F1 Classic Onboard – https://t.co/diPmLGmlII – … pic.twitter.com/oK3rV5f3mA — 247F1 (@247F1_Com) May 25, 2017

košarka, doigravanje PH (4. utakmica): Cedevita – Cibona (20:00)

U nedjelju bismo mogli dobiti hrvatskog prvaka u košarci, Cibona ima meč loptu za naslov u seriji koja se igra na tri pobjede. Ovogodišnje finale doigravanja potvrdilo se, za razliku od prošlih godina kad je Cedevita lakoćom osvajala naslov, kao vrlo neizvjesno. Trebalo bi tako biti i u nedjelju, u “dvojci” Doma sportova.