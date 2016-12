NEKADAŠNJA DINAMOVA SENZACIJA NAJAVILA ODLAZAK: ‘Iskreno, više ne uživam u Hrvatskoj’

Čileanski napadač zagrebačkog Dinama, Angelo Henriquez (22), rekao je kako mu je cilj otići u neku jaču europsku ligu te da još uvijek ne zna što će se dogoditi kada se u ponedjeljak otvore vrata zimskog prijelaznog roka.

“Kontaktirao me Universidad de Chile no moram razmotriti različite opcije. U siječnju ćemo vidjeti što će biti. Universidad de Chile mi je jako drag, znam da je čileanska liga jaka, no cilj mi je uspjeti u Europi. Početi u nekom klubu, u nekoj jakoj ligi, to je moj cilj i blizu sam mu. Nadam se da ću uskoro otići u neku konkurentniju ligu u Europi”, izjavio je Henriquez u subotu u razgovoru za čileanske dnevne novine La Tercera.

‘Nadam se promjeni’

“Iskreno više ne uživam u Hrvatskoj. Zbog toga i kažem da se nadam skoroj promjeni. Na početku je bilo sve dobro, jako dobro sam počeo, bio zadovoljan i također mi je išlo… Poslije Copa Americe (2015.), kako sam u tom smilsu bio odvojen od kluba kratko, više nisam osjetio tu povezanost. U takvim situacijama se zakomplicira sve, pomalo demotivira”, rekao je.

“Tražio sam, nastojao vratiti tu povezanost, no nisam uspio. No dobro, ne dođe li moj odlazak na dnevni red sada u siječnju morat ću dati sve od sebe kako bih vratio tu povezanost koju sam imao na početku, tijekom svoje prve sezone”.



Nogometaš ponikao u Universidad Catolici u Dinamu je od kolovoza 2014. te je u ukupno 103 utakmice zabio 42 gola i upisao 13 asistencija. Tijekom prve sezone zabio je 29 golova u 37 utakmica a još je pet puta dodao za pogodak.

“I dalje imam istu želju za igranjem nogometa kao kada sam počeo karijeru. Možda u Čileu znate manje o meni jer igram u Hrvatskoj i nema toliko informacija o onome što se događa ondje. No isti sam, na treninzima sam uvijek na raspolaganju na najbolji mogući način, pun želje”, rekao je.

Igrao 28 utakmica, zabio dva gola

No ove sezone je sudjelovao u 28 utakmica i zabio dva gola protiv Cibalije i Velog Vrha u kupu te je jednom asistirao za pogodak protiv Osijeka.”Više je faktora. Tri puta smo mijenjali trenera ove godine i niti kod jednoga nisam uspio dobiti mjesto u momčadi. Uvijek su nastojali promijeniti ili isprobati različite igrače na mojoj poziciji. U posljednjim utakmicama sam igrao ali niti momčad više ne funkcionira kao te prve sezone. Imao sam i manje sreće te nisam zabijao isti broj golova kao ranije. No kao što sam rekao, nastavljam trenirati na isti način”, napomenuo je.Upitan je o razlozima zbog kojih nije dobivao mjesto u momčadi.

“Zaista ne znam, više je različitih stvari, a i momčad je u padu. Vidio sam da su različiti igrači pali, a puno su igrača i prodali. Možda nedostaje i motivacije. Osobno se ne osjećam motiviranim kao na početku i zato razmišljam o promjeni. Sada me motivira reprezentativna priča, uvijek mi je drago doći na okupljanja, drugačije je nego kada igraš za klub”, izjavio je. “Pad motiviranosti može se pripisati igranju u ligi koja nije baš konkurentna, zvučna, ali i nedostatku kontinuiteta. Svaki put kada bih izgubio kontinuitet u nastupima, gubio sam i motiv”.

Henriquez će igrati za Čile od 10. do 15. siječnja na prijateljskom turniru u Kini, gdje će još sudjelovati Island i Hrvatska sastavljena od igrača iz hrvatske lige. Za Čile nastupio devet puta i zabio dva gola.

Igra za Čile na China kupu

“Poziv u reprezentaciju sam možda očekivao jer se traže dodatni igrači, jer se onima bez stalnih nastupa u klubovima želi vratiti kontinuitet i to sve kako bi se Čile što bolje pripremio za kvalifikacije. Nadao sam se pozivu i jako sam sretan, sada moram pokazati najbolje od sebe”, napomenuo je. “Nisam zaboravio igrati nogomet, nego samo tražim promjenu koja bi mi vratila strast za igranjem, onu ljubav za nogometom koja se ponekad malo izgubi kada nisi sretan. Nadajmo se da će promjena uslijediti brzo”.Henriquez ima ugovor s Dinamom do ljeta 2020. godine. Ranije je igrao i za momčad Manchester Uniteda igrača starih do 23 godine, Wigan Athletic i Real Zaragozu.

“Različiti su načini za razvoj karijere. Ja ne znam što ću učiniti. Sada u siječnju se možda pojavi prilika za otići i pronaći momčad gdje bih mogao biti zadovoljniji”, rekao je.