NEKAD RATOVALI ZBOG FALKLANDA, SAD ZBOG TRENERA: Argentinci i Englezi u borbi za Sampaolija

Premda su španjolski mediji nagađali kako bi Sevillin trener Jorge Sampaoli (57) na koncu sezone mogao preseliti na klupu Barcelone, sve je izglednije kako će argentinski stručnjak karijeru nastaviti u nekom od engleskih klubova ili na klupi argentinske reprezentacije.

“Nadam se kako ću dobiti priliku raditi u Engleskoj. Želio bi se okušati u ligi u kojoj rade neki od najboljih stručnjaka na svijetu,” poručio je Sampaoli.

Na ‘Otoku’ nagađaju kako bi njegov novi klub mogao biti Arsenal. ‘Topnici’ ove sezone bilježe očajne rezultate i sve se glasnije spominje odlazak Arsenea Wengera koji je u klubu već 21 godinu.

‘Želio bih svoje znanje i iskustvo prenijeti u Englesku’

“Želio bi svoje iskustvo i znanje prenijeti u Englesku,” dodao je.



Sampaoli je u lipnju 2016. preuzeo Sevillu, međutim čini se kako je izgubio motive u Primeri.

“Ja sam zahvalan Sevilli. Međutim, Primera ima tri ekipe koje su daleko iznad svih. Teško je raditi kada je to lice stvarnosti. Rođeni ste sa željom za pobjede, ali zbog svoje ograničene financijske moći teško se boriti za naslov prvaka. Mi smo do sada imali najbolju sezonu u povijesti kluba kada govorimo o prvenstvu, a to nije dovoljno,” poručio je 57-godišnji Argentinac.

Sampaoli se u posljednje vrijeme spominje i kao mogući novi izbornik argentinske vrste. Edgardo Bauza je u ponedjeljak dobio otkaz nakon slabih rezultata u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji.

Argentinci bi platili 1,5 milijuna eura odštete Sevilli

Bauza je ‘Gauče’ preuzeo u kolovozu prošle godine naslijedivši Gerarda Martina, a u osam utakmica ostvario je tri pobjede, dva remija i tri poraza što je Argentince gurnulo na peto mjesto, ono koje ne vodi direktno u Rusiju. Kap koja je prelila čašu kod argentinskih čelnika bio je poraz u Boliviji (0-2).

Argentinski mediji navode kako su čelnici AFA spremni platiti Sevilli milijun i pol eura odštetne klauzule kako bi doveli Sampaolija.