‘NE ŽELIM ODVOZITI SVOJU POSLJEDNJU UTRKU’: Emotivni Ivica oprašta se od skijanja

Ovo je vjerojatno moja zadnja utrka u Svjetskom kupu jer ja skijanje toliko volim da mi je stvarno teško reći – gotovo je, kazao je za austrijsku novinsku agenciju APA najbolji hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić nakon osvojenog 22. mjesta u superkombinaciji u Wengenu.

Kostelić je odlučio završiti karijeru Svjetskom kupu u Wengenu koji mu je posebno drag jer je tu ostvario četiri pobjede u slalomu i dvije u kombinaciji, a da će to biti njegova zadnja utrka vidjelo se i po ulasku u cilj kada je dugo pozdravljao gledatelje.

IVICA KOSTELIĆ OBJAVIO PREKID KARIJERE: ‘Gotovo je, ovo je bila zadnja utrka u mojoj karijeri’

“Jako sam želio opet doći u Wengen. Ova staza je ‘majka svih slaloma’, jedino ova staza ima sve, strminu, ravni dio i dio na kojem staza visi samo na jednu stranu. Unatoč boli u koljenu, želio sam svakako doći do cilja pa nisam previše riskirao u slalomu. Ja skijam više od 30 godina i za mene je skijanje oduvijek bilo čak i više od ljubavi. Bez obzira na 14 operacija u mojoj dugoj karijeri”, kazao je Kostelić, koji je u Wengenu s 22. mjestom osvojio prve ovosezonske, a čini se i zadnje bodove u karijeri. U razgovoru za HRT ostavio je mogućnost nastupa na Svjetskom prvenstvu.



SVI SE KLANJAJU NEPONOVLJIVOM IVICI KOSTELIĆU: ‘Čudesna karijera majstore, hvala ti na svemu, veselio si nas godinama’

“Drago mi je da sam zadovoljavajuće odvozio slalom i spust, posebno spust. Uvjeti su bili teški, snijeg je toliko napadao pa kasniji brojevi nisu imali šanse. Definitivno imamo iznenađujuće postolje, ali ponekad je to tako. Vrijeme se poigralo sa spustom”, rekao je Ivica Kostelić za HRT nakon što je osvojio 22. mjesto u kombinaciji u Wengenu i prve bodove ove sezone u Svjetskome kupu.

Možda nastupi na SP-u

“Želio sam prvenstveno još jednom se tu spustiti po slalomu i doći do cilja. To je staza koja mi je dala mnogo toga i za mene znači puno. Prošle godine smo vozili slalom po spust stazi i to nije bilo to. Jedna od stvari zbog kojih sam htio nastaviti je bila još jednom nastupiti na Sljemenu i još jednom u Wengenu. Sretan sam što sam mogao ispuniti tu želju i na kraju krajeva sam odvozio dosta dobru utrku, zadovoljan je Kostelić koji je u prijašnjim nastupima u Wengenu ostvario četiri pobjede u slalomu i dvije u kombinaciji.

Vjerojatno je to u Svjetskom kupu posljednja kombinacija. Nažalost, ove sezone nema više drugih kombinacija. Što se tiče Svjetskog prvenstva, o tome ćemo još odlučiti. Ta riječ teško izlazi iz mojih usta i mojeg srca. Ne želim odvoziti svoju posljednju utrku. Reći ću samo: vjerojatno je bila zadnja u Svjetskom kupu, dodao je Kostelić.”

Kostelić je u karijeri pobijedio u 26 utrka Svjetskog kupa i imao 60 plasmana među prvom trojicom, osvojio je i četiri olimpijska srebra te po jedno zlato, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava, dok je 2011. godine bio ukupni pobjednik Svjetskog kupa. Ostat će upamćen i pobjednik utrke s najvišim startnim brojem (64) u povijesti Svjetskog kupa, a to mu je uspjelo u Aspenu 2001. Godine 2010. primljen je u skijaški Hall of fame u austrijskom Kitzbuhelu.