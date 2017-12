NAVIJAČI RIJEKE ODLUČUJU O MIŠKOVIĆU: ‘To bi mogla bi dovesti do podjela’

Pripadnici Armade jasno su rekli što misle ovom potezu predsjednika kluba.

Dajem tri dana jer želim čuti članove kluba da kažu žele li da Rijeka nastavi s predsjednikom i vodstvom. Na bazi toga bit će odlučeno želi li se ovakva Rijeka ili ne. Demokratskije od toga ne može biti, poručio je Damir Mišković na izvanrednoj konferenciji za novinare ovog ponedjeljka.

Što je najavljeno to je i učinjeno.



Referendumsko pitanje

Na službenoj stranici Rijeke pokrenuta je anketa za članove kluba s pitanjem:

“Želite li da predsjednik Damir Mišković i dalje ostane na čelu Rijeke?”

Objavljeno je i da će članovi moći će glasovati od četvrtka (7. prosinca) u 19 sati do nedjelje (10. prosinca) u 12 sati.

U međuvremenu pripadnici Armade jasno su rekli što misle ovom potezu Miškovića.

“Smatramo da je najavljena anketa pogrešan potez prividne demokracije jer niti u jednom trenutku nitko nije tražio ostavku vodstva Rijeke i predsjednika Miškovića pa to nije niti predmet pitanja, a mogla bi dovesti do nepotrebnih podjela koje su česte u Hrvatskoj, u vidu ili si za ili si protiv. Možda budu svi suzdržani do konkretnih promjena u hrvatskom nogometu jer to je ono što apsolutno cijela nogometna javnost želi, počevši od igrača i stručnog stožera našega kluba koji na svojoj koži to osjećaju iz kola u kolo ali smo prošle sezone zajedničkim snagama pobjedili na ponos svih nas”.