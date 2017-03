NASTAVLJU PO STAROM: Ministar Mornar otkrio veliku istinu o blokadi u HOO-u

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar kazao je u ponedjeljak da po njegovim saznanjima Hrvatski olimpijski olimpijski odbor (HOO) nije u blokadi i da će Ministarstvo nastaviti s uplatom sredstava na način na koji je propisano zakonom.

“Jedno je jasno, sredstva Hrvatske lutrije su namijenjena sportu. Po uredbi Vlade RH lutrijska sredstva se mogu dodijeliti organizacijama koje promiču razvoj sporta, a u Zakonu o sportu jasno je navedeno da je to pet krovnih sportskih organizacija, a HOO je jedna od njih. Prema tome nitko drugi ta sredstva ne može dobiti. Od ove godine doslovce primjenjujemo zakon i sredstva se dobijaju za odobrene programe. Problem je bio u tome što je program HOO-a početkom godine bio samo djelomično odobren. Naime, bilo je spornih stavaka koje smo htjeli s njima rasčistiti i zato smo novac uplaćivali za one stavke koje su bile nesporne. Da to nismo činili, hrvatski sport ne bi funkcionirao pa sportaši ne otišli ni na Europske igre u Baku, ali ni na još neke sportske događaje”, rekao je u izjavi za Hinu ministar Mornar.

U medijima su se pojavile informacije da je HOO u blokadi zbog obveza prema SPTV-u što su u HOO-u odlučno demantirali, a ministar Mornar je kazao da SPTV nije u programu javnih potreba HOO-a i da im zato iz ministarstva nisu ni odobrili proračunska sredstva.

HOO-a bio blokiran na kraće vrijeme

“Mi mjesečno, po zahtjevu HOO-a, doznačujemo sredstva HOO-u za program javnih potreba u sportu, programe nacionalnih sportskih saveza i za fukncioniranje HOO-a i ne doznačujemo sredstva za SPTV”, kazao je Mornar koji je ipak potvrdio da dio proračunskih sredstava završavaju na računu SPTV-a.



“Koliko je meni poznato, neka od tih sredstava ipak su utrošena na SPTV. Kad se obavi završni račun, očekujemo da će biti obavljeno određeno prekniženje na vlastita sredstva HOO-a iz kojih se može financirati SPTV. Na kraju bi računica trebala biti čista i imamo takvo obećanje HOO-a”, kazao je Mornar i naglasio da način na koje je zamišljena SPTV kao neovisno trgovačko društvo nije najsretnije rješenje.

“SPTV je potrebna kao promocija sporta, ali tu stvari nisu crno-bijele. SPTV kao ideja je dobra, jer primjerice HTV nema poseban sportski program, a mislim da ga ova zemlja zaslužuje. Što se tiče blokade računa HOO-a, on je bio blokiran u jednom trenutku na kraće vrijeme, ali trenutno nije. Mi novce hrvatskom sportu moramo doznačiti, mi ne možemo zbog eventualnih dubioza u poslovanju zaustaviti financiranje sporta. Očekujemo da, kad se napravi završni obračun, sve bude u skladu sa zakonom, odnosno da sredstva budu utrošena za one namjene za koja su odobrena”, rekao je Mornar.