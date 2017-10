NAPOLI SANJA PRVI NASLOV OD MARADONE: ‘Možemo izgubiti od Cityja, samo je Inter važan’

Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis trenutno je najsretniji nogometni činovnik u Italiji.

Sedam pobjeda upisala je u prvenstvu trenutno vodeća momčad Serie A što je veliki razlog optimizmu i nadi u osvajanju prvog naslova od 1990. godine.

Svjestan je toga i predsjednik kluba, a to se može vidjeti i po izjavama u intervjuu za Gazzettu dello Sport.



“City? Mislim da bi neki naši igrači trebali preskočiti ovu utakmicu. Igramo s Interom za vikend i ta je utakmica jednako važna”, poručio je De Laurentiis.

Kao što je poznato Napoli u utorak u trećem kolu Lige prvaka gostuje u Engleskoj.

“Brinu me Guardioline pohvale. Bilo mi je drago kad je Di Francesco izjavio da će nas Roma pobijediti. To je napalilo igrače. Ne bih želio da zbog Guardiolinih riječi moji igrači ne ostanu fokusirani. On je stari lisac i zna koliko izvanrednu momčad ima”, poručio je.

“Inter? Prednost je što igramo pred našim navijačima. Vrlo je važan trenutak u prvenstvu i potrebna nam je navijačka podrška. Serie A ili Liga prvaka? Jedino razmišljamo da prođemo skupinu, ali ne moramo slaviti u svim utakmicama. Moramo sve proučiti i prilagoditi strategiju. Sretan sam što imam na klupi izvrsnog stratega”, završio je.