KOMEDIJA U KRANJČEVIĆEVOJ: Lokomotiva poklonila Dinamu dva penala, Soudaniju oprošten crveni karton

U najizvjesnijoj utakmici sezone nogometaši Dinama su u sklopu 28. kola hrvatskog prvenstva u Kranjčevićevoj pobijedili svoj ‘bratski’ klub Lokomotivu s 2-1. Poveli su Lokosi, ali je Dinamo očekivano došao do preokreta.

Pogledaj fotogaleriju

LOKOMOTIVA – DINAMO 1-2

LOKOMOTIVA: Šemper – Karačić, Kolinger, Rrahmani, Rožman – Karimi, Capan – Grezda, Majer, Cekici – Mihaljević

DINAMO: Livaković – Stojanović, Lešković, Schildenfeld, Sosa – Moro, Antolić – Soudani, Sammir, Guilherme – Hodžić

STRIJELCI: 1-0 Grezda (4), 1-1 Hodžić (29 – 11m), 1-2 Hodžić (67 – 11m)

Lokomotiva, koja je u dosadašnjim prvenstvenim dvobojima protiv Dinama upisala 23 poraza i samo jedan remi i to kad je prvenstvo već bilo odlučeno, povela je već u 4. minuti. Vratar Dinama Dominik Livaković loše je ispucao loptu koja je došla do Lovre Majera, ali njegov udarac je golman Modrih, no ravno do Erosa Grezde koji je pogodio za vodstvo Lokosa.

Sudac progledao kroz prste Soudaniju

U šestoj minuti ponovno je zaprijetila Lokomotiva, ali udarac Siniše Rožmana s 25 metara otišao je malo iznad iznad gola. Dinamov napadač Soudani trebao je u 17. minuti dobiti izravni crveni karton jer je nakon prekršaja, dok je ležao na travi, nogom namjerno udario Luku Capana iznad koljena, ali sudac Tihomir Pejin samo je usmeno opomenuo Alžirca.

Dinamo je došao do izjednačenja u 29. minuti iz jedanaesterca. Nakon ubačaja Stojanovića s desne strane, Guilherme je puca glavom, a braniča Lokomotive Karačića lopta je pogodila u ruku. Siguran realizator najstrože kazne bio je Armin Hodžić.

Hodžić pao pa zabio

U nastavku su nogometaši Lokomotive prvi došli do prilike u 51. minuti. Nakon prodora Cekicija, Majerov udarac Lešković je skrenuo u korner. Novi jedanaesterac za Dinamo Pejin je dosudio u 67. minuti nakon što je Kolinger ničim izazvan oborio Hodžića u kaznenom prostoru. Sam Hodžić je ponovno bio precizan s bijele točke. Bio je to njegov deseti gol u proljetnom dijelu prvenstva.

Posljednu priliku na utakmici imao je Soudani koji je u 86. minuti pucao blizu lijeve vratnice.

Vodeća Rijeka ima 69 bodova, slijedi Dinamo sa 68, ali Riječani u subotu dočekuju Split na Rujevici.

UŽIVO:

90+3 – KRAJ UTAKMICE. DINAMO JE OČEKIVANO POBIJEDIO, REZULTAT JE 2-1.

87′ – Olmo je ušao umjesto Guilhermea.

86′ – Veliku priliku promašio je Soudani. Izašao je sam pred Šempera, ali je poslao loptu pored gola.

82′ – Cekici je pokušao udarcem iz daljine, ali je bio neprecizan.

77′ – Moro je proigrao Hodžića, a ovaj s ruba kaznenog prostora pokušao lobom matirati Šempera. Golman Lokomotiveje ipak uspio spasiti svoj gol.

69′ – Moro je pucao iz daljine, a Šemper bez poteškoća obranio.

67′ – GOOOOOL! DINAMO VODI S 2-1. Hodžić je opet bio siguran s bijele točke za 2-1.

66′ – Novi jedanaesterac za Dinamo. Kolinger je povukao Hodžića u kaznenom prostoru.

64′ – U međuvremenu kod Lokomotive umjesto Grezde u igri je Tibor Halilović, a kod Dinama umjesto Antolića na terenu je Pavičić.

59′ – Pokušao je Soudani s ruba kaznenog prostora, lopta je otišla iznad prečke.

57 – Petev je odlučio uvesti Gojaka umjesto Sammira.

51‘ – Nakon opasnog prodora Cekicija, Majerov udarac blokiran je u korner.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45′ – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, REZULTAT JE 1-1.

35′ – Pucao je Guilherme, ali je lopta završila pored gola.

29′ – GOOOOOL! DINAMO JE IZJEDNAČIO NA 1-1. Hodžić je bio precizan s bijele točke.

28′ – Jedanaestrac za Dinamo. Stojanović je ubacio s desne strane, Guilherme pucao glavom, a Karačić rukom dirao loptu.

19′ – Soudani je dobro prošao u prethodnom incidentu, sudac Pejin ga je komotno mogao isključiti.

18′ – Soudani je ležeći na travi pogodio Capana kopačkom iznad koljena. Nesportski potez sudac nije kaznio.

10′ – Dinamo sada dominira i juri po izjednačenje.

6′ – Majer je sjajno pucao s dvadesetak metara, ali otišla je lopta pored gola.

4′ – Livaković je loše ispucao loptu, nakratko se uspio iskupiti obranom Majeru, ali odbijenu je loptu dočekao Grezda i smjestio je u mrežu.

4′ – GOOOOOOOL! LOKOMOTIVA VODI S 1-0. Strijelac je Grezda.

1′ – Grezda je ubacio s desne strane, a Mihaljević pucao pored gola.

1 – POČELA JE UTAKMICA.