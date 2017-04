NAJBOLJOJ HRVATSKOJ MARATONKI POTVRĐENA KAZNA: ‘Najveća pogreška je što sam ostala u Hrvatskoj, uništili su me zlobni i zavidni ljudi’

Hrvatska maratonka Lisa Nemec izgubila je pravnu bitku za Sportskom arbitražnom sudu (CAS) Odbijena je njezina žalba i potvrđena kazna o suspenziji na četiri godine, potvrdila je to 32-godišnja atletičarka na svojoj Facebook stranici.

Lisa se sa svojim pravnim timom koji je predvodio odvjetnik Tomislav Grahovac, žalila na nepravilnosti i sabotažu u postupku uzimanja uzorka, ali CAS je odbio te navode.

S obzirom da je u njezinom urinu pronađen EPO (eritropoetin), Međunarodna atletska federacija kaznila je Nemec četverogodišnjom suspenzijom koja istječe 28. listopada 2019. godine.

U svom emotivnom obraćanju, Lisa Nemec je izravno optužila hrvatske liječnike za nesavjesno i štetno djelovanje, a kao svoju najveću pogrešku navela je to što je “ostala u Hrvatskoj nakon 2013. godine, kad sam od dobre postala vrhunska maratonka”.



‘Teška srca objavljujem da sam izgubila”

“Nakon gotovo godinu i pol borbe, teška srca objavljujem vam da sam izgubila. Hvala mom pravnom timu u kojem su Paul Green, Tomislav Grahovac i Lovro Badžim. Ne mogu vam reći koliko sam sebe uložila u maraton, da bi sve to uništila dva zlobna i zavidna čovjeka, zbog novca, klupskih bodova i iluzije o moći. Ukratko, na raspravi je zaključeno kako nemam izravnih dokaza o sabotaži. Zadržao se ‘status quo’ i ignorirale sve slučajnosti i nepodudaranja koja su išla u moju korist… U ovih godinu i pol naučila sam da borba proti dopinga nije borba nego rat. Uvijek ću tvrditi da sam nevina, nisam uzela EPO ni bilo kakav drugi stimulans. Nikad nisam uzela EPO, za što me se optužuje. U rujnu 2015. godine tek sam se vratila s berlinskog maratona i pripremala za hodočašće u Santiago de Compostelu…

Moja najveća pogreška je što sam ostala u Hrvatskoj. Mnogi su me upozoravali kako mi je bolje da se vratim u SAD, jer se hrvastki sportaši koji prerastu sustav suočavaju s mržnjom, zavišću i stalnim sukobima. Na kraju, to je bila sudbina koja me zadesila. Nikad se neću osjećati kao osoba koja je suspendirana zbog dopinga, već zbog toga što sam ostala vjerna svojim maratonskim počecima i nastupima za Hrvatsku”, napisala je Nemec, između ostalog, na Facebooku.

Lisa Nemec, djevojački Stublić, Amerikanka je hrvatskog-talijanskog porijekla, a 2008. godine došla je živjeti u zemlju svog oca Ivana koji je porijeklom iz okolice Siska. Hrvatska je rekorderka na 5000 metara, 10.000 metara, polumaratonu i maratonu. Trebala je nastupiti i na Olimpijskim igrama u Riju, ali je suspendirana u veljači 2016. godine.