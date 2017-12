NAJBOLJI IGRAČ HAJDUKA NAPUŠTA POLJUD? U Split stigla ponuda koju će Bijeli teško odbiti

Interesa za najboljim Hajdukovim igračem sigurno ne manjka, a navodno je stigla jedna kojoj će Bijeli teško odoljeti.

S trinaest golova i sedam asistencija Ante Erceg je najučinkovitiji igrač Hajduka u protekloj polusezoni u kojoj je odigrao sveukupno 23 utakmice. Splićanin je već nakon prvog dijela sezone dostigao prošlosezonski učinak kada je ukupno u svim natjecanjima postigao 13 golova.

“Osobno sam prezadovoljan ovom polusezonom za koju mislim da mi je najbolja do sada u karijeri. Zabio sam praktički isti broj golova kao i cijelu prošlu sezonu. Skroz sam opušten, osjećam veliku podršku od igrača i navijača što mi daje jednu dodatnu energiju na terenu. Drago mi je da sam svojim igrama doprinio momčadi, iako mi je žao što nemamo više bodova u prvenstvu. No, do kraja ima još puno kola, bez obzira na zaostatak mi se ne predajemo i dat ćemo sve od sebe ne bi li se što prije približili Dinamu, a naravno cilj je osvojiti Kup. Želim s Hajdukom podignuti trofej ove godine, to bi mi bila ogromna nagrada”, rekao je Erceg prije nekoliko dana za službenu stranicu kluba.

Žele ga Amerikanci

Njegove dobre igre potaknule su spekulacije o budućnosti. Interesa za najboljim Hajdukovim igračem sigurno ne manjka, a kako pišu Sportske novosti stigla je i jedna ponuda iz SAD-a. Naime, šest milijuna eura, koliko za njega traži klub s Poljuda, navodno je spreman platiti Seattle Souders, član američkog MLS-a.



To je, tvrde, konačna ponuda, dok bi se pregovori oko igračevih uvjeta trebali uslijediti prihvati li klub ono što im amerikanci nude. Trener Seattlea Brian Schmetzer navodno već neko vrijeme prati Ercega, a skauti su mu osigurali brojne snimke i podatke o samom igraču.