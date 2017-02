ŽIVOTNA DRAMA LEGENDARNOG TRENERA: Duško Vujošević otkrio tužnu istinu o svom zdravlju

Poznati crnogorski košarkaški trener, legendarni Duško Dule Vujošević, uskoro će obaviti transplataciju bubrega.

Duško Vujošević aktualni je trener francuskog Limogesa. Legendarni bivši trener Partizana, inače jedan od najcijenjenijih košarkaških stručnjaka s ovih prostora, proživljava pravu životnu dramu. Vujošević vodi tešku borbu van košarkaških parketa. Borbu za svoje zdravlje. Dule, kako mu u narodu tepaju, otkrio je srpskom tabloidu Kuriru kako će uskoro obaviti transplantaciju bubrega, ali da još ne zna kada i gdje bi operaciju bilo najbolje napraviti.

“Razmišljam o transpalataciji bubrega, ali još uvijek nisam odlučio gdje ću napraviti operaciju. Najvažnije je da se pored svega osjećam dobro. Osjećam da mogu još mnogo dati košarci i nastjat ću da pored zdravstvenih problema ostanem u ovom poslu”, kazao je Vujošević i prokomentirao to da su neki navijači “njegovog” Partizana i rivala Crvene zvezde spremni donirati organe.

“Jako me to veseli i hvala svima koji žele pomoći. Svjestan sam da dijalize nisu lake, ali košarka mi je više od posla. Ne želim se pretvoriti u pravog bolesnika”, dao je Dule do znanja.