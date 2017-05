ZAVRŠAVA KARIJERU I POSTAJE GLUMAC U PORNIĆIMA: Suigrač Modrića, Kranjčara i Ćoruluke zabijat će na drugačiji način

Potvrdio je Harry Redknapp, javlja Independent, da želi dovesti nekadašnjeg braniča Tottenhama Benoita Assou-Ekotta, ali mu je igrač koji je svlačionicu te londonske momčadi dijelio i s nekoliko hrvatskih reprezentativnih nogometaša poručio da je više od nogometne zainteresiran za karijeru u industriji pornografskih filmova.

Bivši kamerunski reprezentativac početkom sezone 2016/17 potpisao je jednogodišnju suradnju s Metzom, a od 2006. do 2015. bio je na platnoj listi Tottenhama kada su za klub igrali i Luka Modrić, Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, a ondje bio i Stipe Pletikosa. Redknapp ga je osim u Tottenhamu vodio i u Queens Park Rangersima.

Upitan hoće li Birmingham dovesti Assou-Ekotta, koji je za kamerunsku izabranu vrstu odigrao 24 utakmice, Redknapp je odgovorio:

“Problem je u tome što je on odlučan u tome da postane porno-zvijezda. Možda od njega dobijem još godinu dana nogometa prije no što se za to odluči. Kakav igrač, mogao bi biti u Birminghamovim bojama sljedeće godine.”