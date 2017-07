ZABILJEŽEN TRENUTAK ODGOVORA ARMADE POLICIJI: U Rijeci se zbiva nešto čudno, sve se pitaju čemu represija

Armada je jučer zbog represije policije bojkotirala navijanje i napustila stadion u Rujevici u 80. minuti.

To je objašnjenje osvanulo na navijačkoj Facebook stranici Izagola.hr, koja se bavi navijačkim događanjima u Hrvatskoj, a dogodilo se za vrijeme susreta 2. kola HNL-a između Rijeke i novog prvoligaša iz Zagreba Rudeša (4-1 za bijele s Rujevice).

Drugi slučaj ove sezone koji ima veze s navijačima u Rijeci

Ovo je već drugi slučaj ove sezone koji povezuje Armadu i policiju. Prije osam dana je, pak, otvaranje sezone u HNL-u za Rijeku obilježio sukob interventne policije i navijača Rijeke.

Nemilim scenama, tad, svjedočit se moglo nedugo nakon završetka utakmice u kojoj je domaćin rezultatom 2-0 otvorio domaću sezonu protiv sastava Slaven Belupa.

Jedan pripadnik stare garde Armade koji je tad bio na istočnoj tribini stadiona na Rujevici u društvu devetogodišnjeg sina Ivana’ i koji je bio ‘jedan od onih najmlađih navijača koji su imali prilike osjetiti kakav učinak ima sprej’. Reakcija policije koja je, prema riječima navijača, na tribinu uletjela bez pretjeranog razloga (zbog dvije osobe koje su bile na ogradi, ali koje nisu imale namjeru uletjeti na teren).

Policija ‘trenira strogoću’

Stoga, nakon jučerašnjeg slučaja, postavlja se pitanje: Što se to događa u Rijeci i zašto je policija odjednom tako represivna i stroga, a navijači Rijeke nisu napravili nikakve incidente u posljednjim utakmicama na Rujevici? Tu mislimo i na susrete koji su odigrani prošle sezone u HNL-u, dva susreta ove sezone u prvenstvu i jednu europsku utakmicu protiv The New Saintsa.

Prema našim saznanjima, policija je u Rijeci stroža nego inače prema Armadi. Zašto? Isto se to pitaju članovi Armade i ostali “normalni” navijači, tzv. simpatizeri. Nitko ne zna točni odgovor na to pitanje.

Sve pomalo podsjeća na policijsko treniranje strogoće kakvo se moglo vidjeti na Maksimiru prema Bad Blue Boysima. Doduše, to nije takvog intenziteta, ali čini se kako su organi reda u Rijeci uzeli na zub riječke ultrase.