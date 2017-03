VRUĆA RUSKINJA PREDSTAVILA SE SVIJETU: Upoznajte Viktoriju, ambasadoricu SP-a koja će vam pomutiti razum

Завтра лечу в Ростов, чтобы поддержать родную команду @fcrostov ⚽️💪🏾и лично встретиться с английской прессой накануне грандиозного события – матча с @manchesterunited ☑️ и провести гостям экскурсию по родному городу❤️Друзья мои, болельщики! Обращаюсь в вам с призывом показать себя с наилучшей стороны🤗Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать, но ведь это не так, верно? Давайте покажем это всему миру 🌍Будьте дружелюбны и толерантны , не подводите любимую команду и не создавайте конфликтных ситуаций! ✋🏾О том, как мы встретим наших иностранных гостей многое зависит, так давайте же покажем наше донское гостеприимство! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺V #fifa #ambassador #worldcup #football #worldcup / Going to #Rostov tomorrow to support my native team @fcrostov and to meet U.K. Media 🇬🇧 Would like to ask everybody be friendly and tolerant 🙌🏽Let us show the whole world 🌎 our South Russia's hospitality ❤️Welcome to Russia, dear guests! V #visitRussia

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on Mar 7, 2017 at 6:07am PST