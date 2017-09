CURE DETALJI NEREDA U MILANU: Riječani na putu do stadiona razbili sedam automobila, bacali topovske udare i palili baklje

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 20:33 28.09.2017

Utakmica Milana i Rijeke imala je ružnu uvertiru.

Nekoliko sati prije početka utakmice došlo je do sukoba Armade i policije na parkiralištu za gostujuće navijače kraj stadiona “San Siro” u kojem su korišteni i suzavci. Oko tisuću i pol navijača “Rijeke” stiglo je svojim vozilima kraj “San Sira” namjeravajući tamo ostaviti vozila i krenuti gradskim prijevozom prema centru grada, no policija je odlučila zadržati sve navijače do početka utakmice, javlja Novi list.

“Nisu nam dozvoljavali ni da odemo po vodu ili da odemo negdje obaviti nuždu, jednostavno su nam rekli da moramo biti na tom mjestu do početka utakmice, iako je ostalo još četiri, pet sati vremena. Bilo je u toj masi navijača svakakve populacije, od ultrasa do obitelji s djecom koje su željeli posjetiti centar grada”, govori jedan od svjedoka događaja.

Nakon neuspješnih pregovora s policijom onim najvatrenijim navijačima popustili su živci, prema policiji su poletjeli razni predmeti, a ubrzo je stiglo i policijsko pojačanje pa je došlo do incidenata u kojima je policija koristila i suzavce.



Sukob je okončan tako što je skupina onih najratobornijih satjerana u jedan kut parkirališta, a velika većina navijača, koja nije sudjelovala u sukobu, ipak je puštena da krene prema gradskom centru. Jasno je da je dio navijača priveden, no nije još poznato koliko je pripadnika Armade uhićeno.

Ranije tijekom večeri portal fiuman.hr izvjestio je svoju verziju događaja, a taj je kako je dio Rijekinih navijača, njih oko 200, cijeli dan bilo zatočeno u krugu stadiona odakle im je policija branila kretanje. Policija ih je prvo držala na naplatnim kućicama sat i pol i onda ih oko 16 sati provela izravno do stadiona.

Navijačima navodno nije bilo dozvoljeno ni otići na WC

Navijačima navodno nije bilo dozvoljeno ni otići na WC, a u jednom trenutku su mirno, uzduginutih ruku pokušali izaći iz policijskog okruženja. Tada je talijanska policija na njih bacila suzavac i mlatila ih pendrecima oko deset minuta nakon čega se situacija smirila. Neki su zadobili lakše ozljede, a policija im nakon svega i dalje ne dozvoljava kretanje, već ih drži okružene. Nemaju mogućnost čak ni otići na toalet.

O neredima pišu i talijanski mediji. U njihovim izvještajima stoji kako je ispred stadiona San Siro došlo do sukoba Armade i policije na parkiralištu za gostujuće navijače. Do sukoba je došlo nakon što policija nije pustila oko 1,000 navijača riječkog kluba prema gradu. U jednom trenutku je došlo do naguravanja, a prema policiji su poletjeli razni predmeti. Kako bi smirila situaciju policija je koristila suzavac, a nekoliko navijača je privedeno.

U Milanu 4,000 navijača Rijeke

Talijanski mediji navode kako su navijači Rijeke na putu do stadiona razbili sedam autobusnih stadiona, bacali topovske udare i palili baklje. Zbog prevelike gužve policija je zatvorila dvije stanice metroa pa su navijači pješice prepraćeni do stadiona.

Interes navijača za odlazak na legendarni San Siro je bio iznimno velik i očekuje se kako će hrvatskog prvaka bodriti više od 4,000 navijača. Bit će to najmasovnija podrška navijača Rijeke do sada na nekom od stadiona u sklopu europskih liga.

Navijači su na put kretali osobnim automobilima, brojnim autobusima, te kombi vozilima, a zanimljivo posljednjih dana u Rijeci je bilo nemoguće iznajmiti kombi. Svi su ‘krenuli’ prema Italiji. Dio navijača do Milana je krenuo vlakom iz Trsta.