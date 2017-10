VELIKI MARIO MANDŽUKIĆ DONIRAO VATROGASCIMA VRIJEDNU OPREMU: Ponovno pokazao kako veliko srce ime

Kapa dolje vatrogascima i svim dobrim ljudima koji sudjeluju u gašenju požara, u Hrvatskoj, Italiji i diljem Europe. Hvala vam na nevjerojatnom trudu, uz nadu da ćete do kraja ljeta ipak imati manje posla nego u proteklom periodu.🇭🇷❤️ Hats off to all the firemen and every person involved in dealing with wildfires in Croatia, Italy and across other European countries for the great job these days. Thank you for the incredible effort, with hopes that you won't have so much work rest of this summer. #heroji #ponos #heroes #hrvatska #vatrogasci #dobriljudi #hrabrost #dalmacija #split #kadsemalerukesloze 💪🏻

