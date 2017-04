U PRIJENOSU UGLEDNE SVJETSKE TELEVIZIJE: Govorilo se više o hrvatskoj ‘nogometnoj močvari’, nego o utrci Tour of Croatia

Torcida je u srijedu na dionici biciklističke utrke Tour of Croatia postavila poruke protiv HNS-a.

U Hrvatskoj se od 18. do 23. travnja 2017. godine, kroz šest etapa, na trasi dužoj od 1000 kilometara kroz cijeli teritorij Republike Hrvatske, po treći puta zaredom vozi respektabilna utrka Tour of Croatia.

Zahtjevna utrka

Ove godine utrka je još zahtjevnija. Tour of Croatia ugostio je više od 20 biciklističkih timova, među kojima i one iz najvišeg ranga klasifikacije Svjetske biciklističke organizacije (UCI).

No, iza kulise biciklističkih uzbuđenja i sjajnog jučerašnjeg nastupa hrvatskog predstavnika Kristijana Đuraseka, koji je iznenađujuće pobijedio u drugoj etapi utrke Tour of Croatia vožene u dužini od 107 kilometara od Trogira do Vrata Biokova iznad Makarske, događaju se i neke druge stvari. Stvari koje nemaju veze s biciklizmom.

Poruke kontra HNS-a bile su postavljene na cijeloj ruti

Imaju veze s “nogometom”. Naime, druga etapa utrke Tour of Croatia započela je uz poruku ‘HNS mafija’. Kako Dalmatinski portal javlja, na transparentima je pisalo ‘HNS mafija’, te ‘#ZOS’, kao skraćenica Zakona o sportu. Fotografije poruka možete vidjeti ovdje.

Poruke kontra HNS-a bile su postavljene na cijeloj ruti biciklističke utrke, a isto se moglo vidjeti kod Konzuma na izlazu iz Splita, pa u Podstrani. Navijači su iskoristili brojne strane televizijske ekipe da bi poslali poruku o nogometnoj močvari. To možete isto vidjeti ovdje.

O hrvatskom nogometu na Eurosportu

Na društvenim mrežama pojavila se priča kako su na Eurosportu, poznatom sportskom tv mediju koji prenosi Tour of Croatia, dobar dio jučerašnje utrke upravo zbog tih poruka komentatori gledateljima objašnjavali stanje u hrvatskom nogometu.

Tako je loša situacija u i oko HNS-a, kao općenito loša situacija u hrvatskom nogometu, odjeknula i renimiranim novinarskim kanalima daleko među svjetsku sportsku javnost.