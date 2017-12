TEŠKO OZLIJEĐENI HRVAT NAPUSTIO BOLNICU: Pretrpio je najteže ozljede, a sada će se pridružiti prijateljima u Centralnom zatvoru

Hrvati moraju biti u pritvoru 30 dana zbog opasnosti od bijega

Centralni zatvor u Beogradu dobio je još jednog člana. Najteže ozlijeđeni Ante Firić (26) napustio je bolnicu te se pridružio ostaloj petorici izgrednika u pritvoru, prenosi tiskano izdanje Jutarnjeg lista. On je u neredima na Partizanovom stadionu najgore prošao te je pretrpio nagnječenje mozga i kontuziju glave.



Poznati u crnoj kronici

Podsjećamo, svi uhićeni izgrednici nemaju veze s navijačima, ali njihova su imena dobro poznata u crnoj kronici. Već spomenuti Firić je prije nekoliko godina zajedno s bratom pretukao poznatog hvarskog ugostitelja.

Postoje brojne teorije zašto su se huligani iz Hrvatske zaputili u Beograd, a sudeći prema podacima koji su skupljeni u proteklih tjedan dana, oni su bili plaćeni za izazivanje nereda na ‘večitom derbiju’. Tko ih je točno angažirao ne može se reći sa sigurnošću, a sudac u beogradskom Višem sudu odredio im je 30 dana pritvora zbog opasnosti od bijega. Navodni iznosi koje se dobili variraju od 100 do 10,000 eura, a jedan je od izgrednika rekao da je dobio 8000 eura za izazivanje nereda.

Mogu ih optužiti za kazneno djelo za ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to bi dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe.Nadalje, ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.

Jučer se pojavilo i navodno pismo najmlađeg člana šestorke kojim se dalo naslutiti kako su Hrvati u Beograd stigli s ciljem izazivanja nereda:

“Imam opasan, veoma opasan dan, zato ti i pišem jer tko zna kako će biti. Dobit ću možda malo batina, ali ću ih dati više, puno više”, napisao je Ivan Ronald Mišković svojoj djevojci.