SVAKA ČAST MAJSTORE: Hrvatski junak oduševio nevjerojatnom gestom i pokazao političarima kako se to radi

Zlatni hrvatski vaterpolist Anđelo Šetka pokazao je kako veliko srce ima.

Naime, Šetka je odlučio djecu odvesti na more, javlja 24 sata. Radi se o djeci iz Vukovara koja žarko žele otići na more, uživati u suncu, kupati se, smijati i zabavljati zajedno sa svojim vršnjacima. Međutim, nemaju mogućnosti to ostvariti.

Na ideju je Šetka došao kad je s reprezentacijom gostovao u Vukovaru. Anđelo je sa suigračima tada slušao kako djeca pričaju da im nedostaje osmijeha, druženja na moru… Šetka ih je saslušao i obećao pomoći.

Na kraju je krenuo u realizaciju, nije ostalo samo na obećanju.



“Rekli su mi u Vukovaru da im političari dođu i prođu, slikaju se i odu. E, pa neka sad znaju da netko misli na njih, da ja mislim na njih i da ću napraviti sve šta mogu da dovučem tu djecu do Splita i da ih upoznam. Vas molim samo da mi pomognete da to realiziram”, rekao je Šetka koji je pokazao kako to rade oni najveći, kako to rade oni koji mare za druge, koji ne gledaju samo sebe. Iako, briga o socijalno ugroženima, posebno djeci, posao je političara, a ne sportaša. No, u Lijepoj našoj sve je ionako – naopako!

Svaka čast majstore.